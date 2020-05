2. máj 2020 Krimi Policajti vyšetrujú viacero prípadov domáceho násilia na východe Slovenska

Muži zákona v Košickom kraji v uplynulých dňoch riešili prípady domáceho násilia, v ktorých boli obeťami ženy.

Zdroj: Policajný zbor SR

Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť a dvaja muži už čelia obvineniu.

Útočil na ženu i syna

Polícia obvinila zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a prečinu ublíženia na zdraví 47-ročného muža z okresu Rožňava. „Od januára minulého roka opakovane slovne i fyzicky napádal svoju manželku. Žene vulgárne nadával, vyhrážal sa jej zabitím, viackrát ju udrel päsťou do tváre, ťahal za vlasy, či vybil zuby. Útoky sa vystupňovali pred pár dňami, keď muž udrel ženu palicou a zasiahol aj ich dospelého syna, ktorý skončil so zlomeninou lakťa,“ uvádza hovorkyňa.

Dodáva, že útočník z miesta ušiel, no policajti ho zadržali. Obvinenému mužovi, ktorý je stíhaný väzobne, hrozí za tieto skutky v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Ženu prepadol v dome

Polícia obvinila z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania aj 23-ročného muža z okresu Košice okolie. Hovorkyňa opisuje, že muž pred dvoma dňami vošiel do rodinného domu, kde spala poškodená 23-ročná žena s ich spoločnými deťmi. Žene zakryl ústa rukou, a keď sa zobudila, žiadal ju, aby aj s deťmi išla k nemu domov. Tá však odmietla. Na to obvinený muž chytil do ruky nôž a žene sa vyhrážal.

Podarilo sa jej vyšmyknúť a zobudiť svojich rodičov, ktorým sa muž tiež vyhrážal zabitím. Privolaní policajti muža zadržali na mieste a obvinený bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. Za tieto skutky mu v prípade dokázania viny hrozia až tri roky vo väzení.

Ďalší kládol odpor

Policajtov privolali aj do jednej obce v okrese Košice-okolie, kde sa mal žene vyhrážať zabitím a fyzicky ju napadnúť jej manžel. Podľa Mésarovej policajti po príchode na miesto zaistili 66-ročného muža, a to za použitia donucovacích prostriedkov, pretože muž kládol aktívny odpor.

Podozrivý bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.

„Poškodená žena, ktorá z dôvodnej obavy o svoj život žiadala o pomoc políciu na tiesňovej linke, neskôr odmietla k danej veci vypovedať a spolupracovať s políciou. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola podozrivá osoba zo zadržania prepustená,“ dopĺňa hovorkyňa.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR