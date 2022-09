9 Galéria Zdroj: Polievky Soupculture PO Polievky s ČILI alebo pivom žnú úspech: Nápad z Ukrajiny si na východe Slovenska OBĽÚBILI! Príbeh polievok v jedlom pohári Prešovčanov zaujal. Netradičné chute majú radi a doprajú si ich napriek tomu, že sú všetky bez mäsa, dokonca rovno vegánske. 11. september 2022 Ľubomír Hudačko Magazín

11. september 2022 Ľubomír Hudačko Magazín Polievky s ČILI alebo pivom žnú úspech: Nápad z Ukrajiny si na východe Slovenska OBĽÚBILI! Príbeh polievok v jedlom pohári Prešovčanov zaujal. Netradičné chute majú radi a doprajú si ich napriek tomu, že sú všetky bez mäsa, dokonca rovno vegánske.

9 Galéria Zdroj: Polievky Soupculture PO

Pred vyše rokom sa v Prešove objavila gastronomická novinka. Polievky SoupCulture s jedlým kornútkom sa od augusta 2021 stali obľúbenou maškrtou, ktorú sme z redakcie Dnes24 ochutnávali aj my.

Zlepšovať život

Prevádzky vznikli najprv dve, po vlnách pandémie funguje aspoň jedna na Hlavnej ulici.

„Sme proti plastom, nepoužívame ich v našich baleniach a je to teda aj EKO. Našou filozofiou je zlepšovať život iných ľudí. V Prešove je pár vegetariánskych prevádzok, ale náš koncept je jedinečný a taký tu ešte nebol,“ vysvetľuje pre Dnes24.sk Yevheniia Kripak, ktorá spolu so svojím manželom stojí za prevádzkou v Prešove.

Sú bez mäsa

Kripak vraví, že polievky sú zdravým vegánskym jedlom.

„Nemáme v nich mäso, sú krémové a sýte. Nič viac nepotrebujú, máme tam jedine chlebík, cibuľku či petržlenovú vňať. Je to vlastne plnohodnotný obed. Nechodia k nám však len vegetariáni, ale tí, čo majú radi chutnú polievočku aj s chlebovým pohárikom,“ vysvetľuje Yevheniia s tým, že ide o nápad z Ukrajiny a funguje už vo vyše 10 krajinách sveta.

Yevheniia Kripak s manželom ponúkajú Prešovčanom zdravú vegánsku stravu. / Zdroj: Polievky Soupculture PO

Yevheniia je s manželom na Slovensku takmer štyri roky, naučila sa po slovensky a je ešte aj študentkou na Prešovskej univerzite.

Zásah vojny

„Venujem sa sociálnej a charitatívnej práci. Bakalára už mám, teraz študujem magisterský odbor. Dá sa povedať, že ma na Slovensko pritiahlo štúdium. Dovtedy som vôbec po slovensky nevedela, zároveň sme popri štúdiu otvorili prevádzky. Mám dobrý tím, môj manžel je šéfkuchár reštaurácie a šikovné máme aj brigádničky z Ukrajiny,“ hovorí ďalej slušnou slovenčinou.

Pochopiteľne, vojna na Ukrajine sa jej osobne dotkla nielen vzhľadom na to, akému štúdiu sa venuje.

„Mňa sa vojna dotkla priamo. Keď vypukla, stala som sa koordinátorkou pre pomoc Ukrajincom, rozložili sme si tu štáb a varili sme jedlo. Dovážali sme ho 18 dní každý deň po sebe do Uble. Tri autá chodili ráno aj večer, ja som všetkých dobrovoľníkov hovoriacich ukrajinsky organizovala a spoločnými silami aj s ďalšou prevádzkou v Prešove sme sa o to starali,“ spomína na emotívne okamihy z februára 2022.

Varili pre utečencov

Predtým bola šesť rokov dobrovoľníčkou a koordinátorkou aj v hlavnom meste, v Kyjeve.

„Keď prišli prví utečenci, tak sme vydávali denne po 20 porcií. Časom sa to upokojilo, prichádzalo vždy menej ľudí a po vytvorení hotspotov na hraniciach bolo varené jedlo už priamo tam a mali tak všetko, čo potrebujú,“ vysvetľuje ďalej s tým, že spolu so Spišskou katolíckou charitou organizovali sociálne centrum pre ukrajinských utečencov a na mieste varili polievky každý deň. Bol to najmä ukrajinský boršč.

Keď skončila jedna z vĺn pandémie, rad od prevádzky mali až ku kostolu. / Zdroj: Polievky Soupculture PO

Od ťažkej témy sa v rozhovore vraciame späť do Prešova a špeciálneho gastro nápadu, kde za vyše ročné pôsobenie spozorovali chute labužníkov z metropoly Šariša.

Chute Prešovčanov

„Prešovčania si veľmi obľúbili polievku hokkaido, tú majú veľmi radi. A tiež brokolicovú, šošovicovú a syrovú či bryndzovú. To je pre nich topka. A tiež východniarska mačanka, máme pána, ktorý chodí len kvôli nej,“ poznamenala ďalej Kripak.

V ponuke je aj z času na čas pivná polievka s chedarrom, s cibuľkou, alebo s hokkaidom. Každý týždeň nájdu zákazníci ponuku na sociálnej sieti, aká nová polievka bude k dispozícii.

Bez umelých prísad

„Máme aj mangovú s kari, mangovú s chilli, ananásovú či poľskú zupu. Na Ukrajine sme to nepoznali, je to recept zo Slovenska. A máme aj guľášovú s hlivou, tiež vegetariánsku,“ hovorí ďalej s nadšením.

Všetky koreniny a aj huby podľa nej zasýtia natoľko, že také mäso v polievke jednoducho nechýba.

Na výber je zároveň jedlý celozrnný, krkumový, paradajkový aj spirulinový kornútok. Všetky polievky sú pritom bezlepkové a nie sú zahustené múkou. Je tam jedine zelenina a koreniny bez umelých a chemických prísad.

V ponuke majú príchuť mangovej s kari, mangovej s chilli či ananásovú. / Zdroj: Polievky Soupculture PO

„Odkedy začala pandémia, ceny za polievky sme zvýšili o 10 až 20 centov. Začínajú od 2,90 eur, toľko stojí šošovicová,“ vymenovala viac k téme cien.

Rad ku kostolu

V ponuke majú aj vegetariánske poké bowly. Po pandémii je to však ťažké aj pre nich. Tí, ktorí ostali kvôli lockdownu doma k nim, samozrejme, neprišli.

Denne ponúkajú štyri druhy polievky, jedna je stála – šošovicová. Druhá je syrová, alebo bryndzová, tretia je polievka týždňa a potom polievka dňa, ktorá sa každý deň mení.

Hľadá sa majiteľ

„Polievky SoupCulture sú skrátka jedinečný koncept. Keď vlani skončila jedna z vĺn pandémie, mali sme od augusta do decembra každý deň taký dlhý rad, že viedol od nás až ku kostolu. Náš kuchár až nestíhal variť polievky. Trochu to bol aj stres, ale radi na to spomíname,“ doplnila s úsmevom Yevheniia.

Na záver má jednu prosbu. Do prešovskej pobočky totiž hľadajú nového kreatívneho majiteľa, plného nových myšlienok, ideí a riešení ako sa stať ešte lepšími.

„Veríme, že nájdeme niekoho, kto sa vášnivo zapojí do života prevádzky a bude sa o ňu starať a ďalej variť vaše milované polievočky,“ znie na záver stanovisko Yevheniie, aj celého tímu zo SoupCulture.

Viac záberov polievok nájdete v priloženej fotogalérii.

9 Galéria

Zdroj: Polievky Soupculture PO

Zdroj: Dnes24.sk