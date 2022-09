5 Galéria Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Pád lietadla na severe Slovenska: V stroji sedel známy slovenský športovec! Olympionik skončil s popáleninami v nemocnici. Lietadlo sám pilotoval, sedel v ňom spolu so svojím bratom. 7. september 2022 Barbara Dallosová Krimi

Slovenskom v utorkový večer (6. 9.) preletela správa o havárii malého motorového lietadla. To spadlo na stajňu v obci Petrovice pri Bytči.

Známy športovec

„Na miesto mierili aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. Príčina tohto pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania,“ uviedla krátko po nehode polícia.

Podľa informácií TV Markíza pilotoval lietadlo slovenský olympijský medailista Radoslav Židek.

Snowboardista a strieborný medailista z olympiády mal v lietadle sedieť spolu so svojím bratom. Brat sa stihol z lietadla bez vážnejších zranení dostať, Židek v ňom ale zostal zakliesnený a do nemocnice ho prevážali s popáleninami.

Židek v sezóne 2004/05 skončil vo Svetovom pohári v disciplíne snoubordkros na 9. mieste. Ako prvý reprezentant Slovenska získal medailu na zimnej olympiáde. V disciplíne snowboardcross získal v roku 2006 na Zimných olympijských hrách v Turíne striebro. 5. marca 2006 sa stal na Táloch majstrom Slovenska v snowboardingu v disciplíne snowboardcross.

Prevoz do Žiliny

Informáciu o páde lietadla prijali zdravotnícki záchranári na tiesňovej linke 155 o 18.28 hod. Podľa nich si vyžiadal jedného zraneného.

„Na pomoc sme okamžite vyslali záchranárov. Zraneného, ktorý utrpel popáleniny 2. stupňa, však ešte pred príchodom posádky svedkovia udalosti naložili do auta a smerovali s ním do nemocnice. Posádka ho od nich prevzala, ošetrila ho a previezla do nemocnice,“ povedala pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline prijali podľa hovorkyne Lenky Zátekovej jedného z účastníkov nehody lietadla.

