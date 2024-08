Poplach v Paríži, pred koncom olympiády evakuovali Eiffelovku: Liezol po nej polonahý muž

Parížske úrady v nedeľu popoludní evakuovali Eiffelovu vežu. Dôvod? Spozorovaný neznámy muž, ako po pamiatke lezie hore. Informoval o tom portál Idnes.cz.

Incident sa stal len niekoľko hodín pred štartom záverečného ceremoniálu olympijských hier, ktorého dejiskom ale bude známy futbalový štadión Stade de France.

Lezec sa po Eiffelovej veži pohyboval bez trička a bol videný tesne nad olympijskými kruhmi umiestnenými nad prvou vyhliadkovou platformou pre návštevníkov.

Eiffelova veža bola súčasťou otváracieho ceremoniálu letnej olympiády, ktorý sa odohrával v centre Paríža a skončil vystúpením speváčky Céline Dionovej na pamiatke týčiacej sa nad riekou Seina.

Titulné foto: ilustračné

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV