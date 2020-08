18. august 2020 Milan Hanzel Šport Futbal POPLACH v slovenskom futbale kvôli koronavírusu: Pozitívny test mal TENTO hráč!

Futbalový Slovan Bratislava hlási dva pozitívne prípady na nový koronavírus. Klub potvrdil nákazu u jedného hráča a jedného zamestnanca klubu. O koho ide?

Trojica Vladimír Weiss ml., Moha a Dávid Holman neodcestovala v pondelok popoludní s výpravou futbalistov Slovana Bratislava na Faerské ostrovy. Slovenského šampióna tam v stredu o 20.00 SELČ čaká vstup do Ligy majstrov proti domácemu KÍ Klaksvík. Podľa RTVS mal pred odletom jeden z hráčov Slovana pozitívny test na nový koronavírus.

Pozitívny je Vladko

Už zo spomínanej trojice je zrejmé, že nakazeným by mal byť Vladimír Weiss, keďže Moha je Maročan a Holman zase z Maďarska. Podľa portálu sport24.sk je to skutočne Vladko, ktorému bola nariadená izolácia. „Môžeme oficiálne potvrdiť, že jeden hráč a jeden zamestnanec klubu boli pozitívne testovaní na Covid-19. Obaja majú len mierne symptómy ochorenia, boli okamžite izolovaní a všetky procesy boli koordinované s ÚVZ SR. ŠK Slovan Bratislava postupuje v súlade s UEFA protokolom Return to play,“ uviedol Slovan na svojej oficiálnej webstránke.

Obaja majú však podľa belasých len mierne symptómy ochorenia.

Prečo odleteli?

„ŠK Slovan Bratislava konzultoval s Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave postupy pri riešení uvedenej situácie. Epidemiológovia určili podmienky, za ktorých je možné vycestovať na futbalový zápas Ligy majstrov,“ informovala TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

„ŠK Slovan Bratislava deklaroval, že dodrží všetky opatrenia, ktoré v súvislosti s ochorením COVID-19 stanovila UEFA a rovnako všetky opatrenia, ktoré sú kontinuálne nariaďované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave. Osobe, u ktorej bolo laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19, je nariadená izolácia, rovnako aj jeho úzkym kontaktom, ktoré budú testované na ochorenie COVID-19.“

Zdroj: Dnes24.sk/TASR