Zdroj: Facebook.com/Rady do záhrady - prof. Ivan Hričovský Poradca všetkých záhradkárov slávi JUBILEUM. Profesor Hričovský oslavuje 90 rokov Meno, ktoré určite pozná každý záhradkár. Najznámejší slovenský ovocinár Ivan Hričovský, ktorý dlhé roky radí pestovateľom a záhradkárom, sa dožíva krásneho životného jubilea. 23. január 2022 Veronika Hunyadiová Rôzne

23. január 2022 Veronika Hunyadiová Rôzne Poradca všetkých záhradkárov slávi JUBILEUM. Profesor Hričovský oslavuje 90 rokov Meno, ktoré určite pozná každý záhradkár. Najznámejší slovenský ovocinár Ivan Hričovský, ktorý dlhé roky radí pestovateľom a záhradkárom, sa dožíva krásneho životného jubilea.

Profesor Ivan Hričovský, ikona a poradca slovenských záhradkárov, sa dnes 23. januára 2022 dožíva úžasných 90 rokov.

Jablko denne

Profesor Hričovský vystupuje a radí divákom vo viacerých televíznych reláciách a obľúbený je aj na sociálnej sieti. Stránka Rady do záhrady – prof. Ivan Hričovský má viac ako 130-tisíc sledovateľov. Začínajúci aj skúsení záhradkári tam nájdu rôzne rady a tipy pri pestovaní. Profesor je tiež autorom niekoľkých kníh.

„Drahí priatelia, poďakujte na stránke všetkým mojim sledovateľom a priateľom a dovoľte mi touto cestou poďakovať tým, ktorí mi dnes blahoželali k tomuto môjmu životnému jubileu a vôbec sledujú našu facebookovú stránku. Som úprimne dojatý z množstva priateľov, ktorí sa mi dnes už doteraz vôbec ozvali! Veľmi, ozaj veľmi si to vážim. S úctou, Ivan Hričovský,“ sprostredkovala facebooková stránka Hričovského slová.

A čo je kľúčom k zdraviu a dlhovekosti? „V starom anglickom porekadle: an apple a day keeps the doctor away – jablko denne udrží lekára od teba ďaleko – je kus pravdy. Jedno jablko obsahuje rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Oba druhy vláknin redukujú hladinu cholesterolu a znižujú riziko tvrdnutia ciev, mozgovej porážky, srdcového infarktu. Nerozpustná jablčná vláknina odstraňuje LDL z tela, kým rozpustná vláknina pektín znižuje množstvo LDL cholesterolu vzniknutého v pečeni,“ prezrádza tajomstvo profesora RTVS. Vo verejnoprávnej televízii vystupuje profesor v relácii Farmárska revue.

Ivan Hričovský

RTVS pri príležitosti jubilea zhrnula aj profesorov životopis. Ivan Hričovský sa narodil v Hornom Hričove v roku 1932. Po ukončení Vysokej školy záhradníckej v Lednici na Morave v roku 1955 začínal s ovocinárskym výskumom v Šľachtiteľskej stanici v Rajeckých Tepliciach. Nasledovalo pôsobenie vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch (1969–1977), potom vo Výskumnom ústave ovocných a okresných drevín v Bojniciach.

Od roku 1989 prednášal na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Tu stál pri vzniku Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva. Náš najznámejší pomológ radí pestovateľom aj z pozície kedysi dlhoročného predsedu Slovenského zväzu záhradkárov (1990–2010), kde je dnes čestným predsedom republikového výboru. Rady záhradkárom v knihe Ovocná záhrada – práce podľa mesiacov je jeho najznámejší bestseler, ktorý vychádza opakovane v mnohých vydaniach.

Zdroj: Dnes24.sk