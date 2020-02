19. február 2020 Správy Rôzne Posledné zatrasenie Perinbaby? Na Slovensko opäť dorazí sneženie

Na naše územie mieria ďalšie frontálne vlny, ktoré prinesú sneženie a to predovšetkým do vyššie položených oblastí.

Foto: Karol Srnec / Zdroj: ephoto.sk

Tohtoročná zima sa blíži ku svojmu koncu. S posledným februárovým dňom končí obdobie meteorologickej zimy a od 1. marca sa datuje meteorologická jar, no tohtoročná zima je zatiaľ v nížinách žalostná a nič na tom sa nezmení ani nasledujúce dni. Počasie sneh do nížin nechystá.

Naše územie sa už nachádza v chladnejšom prúdení, ktoré k nám prináša chladnejší a vlhší vzduch, no výraznejšie zrážky prídu až v nadchádzajúcich dňoch, informuje portál iMeteo.sk.

Nikde nasneží

Už v stredu začne cez naše územie postupovať ďalší studený front, ktorý prinesie zrážky. Tie budú prevažne kvapalné a snežiť bude od výšky 600 m n.m.

„Aj tu sa však teploty budú pohybovať nad bodom mrazu a snehová pokrývka sa začne vytvárať až od výšky okolo 1000 m n.m. V týchto polohách by mohlo napadnúť aj viac ako 5 cm snehu,“ informuje iMeteo.sk

Nového snehu sa tak dočkajú predovšetkým naše hory. Do nižších polôh prídu snehové zrážky až v nasledujúcich dňoch.

V priebehu piatka začne postupovať ďalší studený front a ten už príde do chladnejšieho prostredia. Prinesie tak sneženie aj do ďalších regiónov nášho územia.

Hranica sneženia by sa mala pohybovať už okolo výšky 400 m n.m. a nad touto hranicou by sa snehová pokrývka mala začať aj vytvárať. Predpovede na piatok sú optimistické, čo sa týka novej snehovej pokrývky. Nasnežiť by mohlo až okolo 10 cm.

Predovšetkým hory sa tak opäť môžu tešiť na novú snehovú nádielku, no opäť si polopatujú aj obyvatelia severných regiónov Slovenska. V nižších polohách pod 400 m n.m. sa dočkáme napriek ochladeniu len kvapalných zrážok.

„Zima sa pritom pomaly končí a nič nenaznačuje, že by sme sa poriadnych mrazov a snehu mali ešte túto sezónu v nížinách dočkať. Počasie tak sneh do nížin stále neprinesie,“ dodáva portál.

Budú i teplé dni

Počas nasledujúcich siedmich dní sa očakáva naďalej pomerne teplé počasie. Teplota by mohla miestami vystúpiť na 14 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Aj keď je najmä pre dni 24. a 25. februára v predpovedi už pomerne veľká miera neistoty, je viac menej isté, že poriadna zima nás v najbližších dňoch nečaká a že v nižších polohách to bude naďalej pripomínať začínajúcu sa jar,“ píše SHMÚ.

Najvyššia denná teplota by podľa meteorológov mala dosiahnuť spočiatku jeden až sedem, na juhu do 11 stupňov Celzia. Koncom spomínaného obdobia by malo byť väčšinou šesť až 14 stupňov Celzia.

Zdroj: iMeteo.sk