18. február 2020 Správy Rôzne Bláznivé počasie! V strede pracovného týždňa nás čaká prudký zvrat teplôt + PREDPOVEĎ

Hoci máme február, počasie skôr pripomína prvoaprílový žart. Jeden nám je teplo a vonku je slnečno, ďalšie dni sa opäť trasieme od zimy.

Zdroj: TASR

Začiatok druhej polovice februára sa bude niesť v znamení veľmi teplého počasia, no to sa dlho neudrží. V strede pracovného týždňa sa očakáva návrat k priemerným teplotám na súčasnú ročnú dobu, informuje portál iMeteo.sk.

Prvý pracovný deň nám priniesol pri slnečnom počasí mimoriadne vysoké teploty. Tie sa vyšplhali až cez hranicu +15 °C, čo je na súčasnú ročnú dobu nezvyčajné.

Takéto vysoké teploty sa však dlho neudržia. Už v priebehu dnešného večera začne cez našu oblasť postupovať studený front, za ktorým k nám prenikne chladnejší vzduch.

Teploty sa však hneď výrazne neznížia. Ešte aj počas utorka sa môžu dostať na maximálne hodnoty cez +10 °C a až v stredu príde výraznejšia zmena.

„Cez naše územie začne postupovať ďalší studený front a už stredajšie teploty neprekročia hranicu +10 °C. Zrážky, ktoré v stredu prinesie studený front budú na severe postupne od 500 m n.m. snehové a v ďalších hodinách hranica sneženia ešte viac poklesne,“ informuje iMeteo.sk.

Vo štvrtok sa maximálne teploty na našom území dostanú už len na +3 až +7 °C, pričom snehové zrážky sa očakávajú už od výšky 400 m n.m.

Teploty sa tak do polovice týždňa znížia o 6 až 10 °C, no v priebehu víkendu budú opäť rásť. Na severe sa očakáva, že pribudnú aj nejaké centimetre nového snehu, a tak cestári v oblasti severného Slovenska opäť vyskúšajú svoje pluhy.

Sneženie síce nedorazí do všetkých oblastí nášho územia, ale mrazy sa už dostavia na celé Slovensko a to minimálne počas nočných hodín.

No ako to už tento rok s touto zimou je, tak od víkendu nás čaká ďalší skok teplôt smerom nahor a teploty opäť vystrelia k +14 °C. Ochladiť by sa malo zasa ku koncu februára.

