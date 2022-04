Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Vladimír Benko Poslúži najslávnejší úsek D1 v prípade vojny? Bol špeciálne navrhnutý aj pre STÍHAČKY! Hoci Slovensko stále nemá hotovú diaľnicu z Bratislava do Košíc, niektoré jej úseky pútajú pozornosť. Napríklad ako tento na Považí. 22. apríl 2022 Filip Chudý Magazín

Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Vladimír Benko

Nie je veľa úsekov na slovenských diaľniciach, kde na vodičov čaká pekná rovina. Jeden taký je na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom.

Skúsení motoristi ho určite dobre poznajú a niektorým na ňom zrejme neraz vyletela ručička na tachometri o niečo vyššie. Málokto však vie, že to bolo navrhnuté tak, aby na tomto mieste dokázali pristáť aj stíhačky.

Prišla aj Schifferová

„Tento trojkilometrový rovný pás cesty bez mostov či billboardov bol špeciálne navrhnutý tak, aby mohol poslúžiť aj ako letisko. Zatiaľ však na ňom žiadna stíhačka nikdy nepristála a pevne veríme, že nikdy ani nebude musieť,“ informovalo na sociálnej sieti Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Tento úsek diaľnice sa preslávil aj tým, že ho v septembri 1998 prišla slávnostne otvoriť svetová topmodelka Claudia Schifferová.

Za to jej mala vtedajšia slovenská vláda na čele s premiérom Vladimírom Mečiarom zaplatiť 3,6 milióna SK.

Zázemie na odpočívadle

Špeciálny úsek diaľnice D1, na ktorom môžu pristávať stíhačky, sa nachádza konkrétne medzi odpočívadlom Hrádok a obcou Lúka. Stredový pruh je tvorený len betónovým zábranami, ktoré sa dajú v priebehu niekoľkých hodín odstrániť. Po bokoch je trávnatý pás, čím sa rozšíril priestor. Takto teda môže vzniknúť plocha, na ktorej sa môže v prípade vojny alebo podobnej krízovej situácie pristávať.

Bolo to takto navrhnuté dávno pred začiatkom výstavby diaľnice. Navyše je na to prispôsobené aj diaľničné odpočívadlo Hrádok. To patrí medzi najväčšie na Slovensku a bolo plánované ako odstavná plocha pre stíhačky, kde by bolo pre ne aj technické zázemie.

Pozrite si, ako diaľnica otvárali a ako vyzerá tento úsek.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk