7. júl 2024 TOS Lifestyle Používate ventilátor? Túto CHYBU robia mnohí, v skutočnosti z neho môžete vyťažiť VIAC Horúčavy sú už tu a ľudia vyťahujú ventilátory. Možno aj vy však pri ich používaní robíte zásadnú chybu.

Horúčavy vedia poriadne potrápiť a ľudia to riešia buď klimatizáciou alebo hľadajú iné, lacnejšie a energeticky menej náročné spôsoby ochladenia.

Jednou z nich je aj ventilátor. Do miestnosti prinesie svieži vánok a zmierni pocit tepla. Jedným dychom treba ale dodať, že klasický ventilátor nedokáže vzduch ochladiť.

Kde ho umiestniť?

Význam však určité má, obzvlášť keď viete, ako toto šikovné zariadenie správne používať. V prvom rade, prúd vzduchu generovaný ventilátorom by nemal byť obmedzovaný žiadnymi predmetmi.

To je pravdepodobne väčšine jasné, no ako si všíma portál Fakt.pl, už menej používateľov ventilátora berie do úvahy fakt, že chladnejší vzduch je pri podlahe, zatiaľ čo teplejší stúpa smerom k stropu.

Ventilátor by mal byť preto umiestnený blízko podlahy, aby zdvihol chladnejší vzduch smerom nahor. Bude tak plniť svoju úlohu oveľa lepšie, ako keď ho umiestnite napríklad niekde na stôl.

Ďalšie tipy

S extrémnymi horúčavami sa je najlepšie vysporiadať kombináciou rôznych metód. Okrem správneho používania ventilátora je to napríklad zati­enenie miestností, ktoré je vhodné vykonať ráno. Závesy alebo žalúzie by mali byť namontované mimo okna a mali by mať ideálne svetlú farbu.

Odporúča sa aj vetranie miestností v noci a v skorých ranných hodinách. Vtedy sú teploty najnižšie. Mali by ste sa tiež vyhnúť používaniu zariadení generujúcich teplo.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk