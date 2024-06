14. jún 2024 Správy Rôzne Pozostalí by mali UŠETRIŤ: Príspevok na pohreb chcú zvýšiť o VÝRAZNÚ sumu Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo sumy 79,67 eura na 200 eur.

Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá návrh odôvodňuje potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.

„Od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov vrátane cien pohrebných služieb, čo spôsobilo, že aktuálna suma príspevku je nedostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom. Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov,“ uviedli predkladatelia.

Zvýšenie príspevku by podľa nich malo prispieť k sociálnej spravodlivosti a mal by viesť k zmierneniu finančného zaťaženia rodín po strate blízkej osoby. Novela by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2025.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR