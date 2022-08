Prečo dal Trump pochovať Ivanu na golfovom ihrisku? Špekuluje sa o NECHUTNOM dôvode

Podnikateľka s česko-slovenskými koreňmi a bývalá prvá dáma USA Ivana Trupmová nečakane zomrela 14. júla vo svojom byte na Manhattane. Dôvodom úmrtia 73-ročnej Ivany mal byť nešťastný pád so schodov.

Ostro sledovaná posledná rozlúčka sa konala v New Yorku 20. júla, fotografie z nej priniesli všetky svetové médiá.

Verejnosť prekvapilo miesto posledného odpočinku Ivany Trumpovej. Jej exmanžel Donald Trump ju nechal pochovať vedľa prvej jamky na svojom golfovom ihrisku Trump National Golf Club v New Jersey.

The New York Post zverejnil fotky hrobu. Ten pôsobí skromne, priam až nenápadne. Je na ňom len malá kamenná tabuľa s menom a dátumami narodenia a úmrtia a kytica bielych kvetov. Môže však ísť len o provizórne pietne miesto, kým nebude hotový náhrobok.

Americká novinárka Phoebe Wall Howard upozornila na možnú súvislosť medzi lokalitou hrobu a daňovými povinnosťami Trumpových firiem.

Keď na ihrisku pochovali ľudské pozostatky, stal sa z neho prakticky cintorín. A cintorín podľa zákonov platných v New Jersey nepodlieha dani z príjmu, nehnuteľnosti ani predaja, čo by mohlo byť pre spoločnosť Donalda Trumpa výhodné.

K špekuláciám sa rýchlo pridali ďalší odborníci zo sveta financií a publicisti. Dôvodom bolo, že nešlo o prvý Trumpov „kreatívny spôsob“, ako preklasifikovať svoj pozemok. Už v minulosti chcel na golfovom ihrisku stavať rodinné mauzóleum, úrady mu to však nepovolili. Niekoľko rokov dozadu zase na ihrisko nechal priviezť stádo kôz, čím sa prekvalifikovalo na farmársku pôdu a dane Trumpovi výrazne klesli.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Why did Donald Trump bury Ivana at his NJ golf course?



Tax breaks, money & petty revenge.



As a “cemetery” Bedminster pays no taxes & can’t be seized in a judgment.



Trump also charged Ivana’s estate burial, maintenance & “membership” fees.



Re: revenge, just look at her grave💀 pic.twitter.com/yGHvqu0vRw