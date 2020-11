20. november 2020 Zo Slovenska Prečo robíme všetko naopak? Gröhling volá po vzore zahraničia a chce otvorenie škôl

Gröhling poukázal na to, že v zahraničí sa zatvárajú školy ako posledné a otvárajú ako prvé, no u nás je to naopak.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce v nasledujúcich dňoch osloviť ostatné koaličné strany v súvislosti s otázkou otvárania škôl. Apeluje na to, aby sa školy pre žiakov opäť otvorili. Uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie.

Školy sa musia otvoriť

Minister tvrdí, že by sa mali vyjadriť už všetci, nielen ministerstvo školstva. „Myslím si, že by sme si to mali vydebatovať na koaličnej rade. Verím, že budeme mať spoločný názor,“ povedal šéf rezortu školstva. Oficiálne vyjadrenie zo štvrtkového (19. 11.) zasadnutia epidemiológov zatiaľ nepozná. Poukázal na to, že školy sa však musia otvoriť, „pretože najväčším porazeným tejto krízy môžu byť žiaci“.

„Vzdelanie je dôležité, a tak by sa mali robiť aj nasledujúce kroky,“ poznamenal minister školstva. Poukázal na to, že v zahraničí sa zatvárajú školy ako posledné a otvárajú ako prvé. „U nás je to naopak,“ uviedol Gröhling. Myslí si, že celý druhý stupeň základných škôl a stredoškoláci by sa mali do škôl vrátiť čo najskôr.

Návrat do škôl

Šéf rezortu školstva poznamenal, že na ministerstve majú pripravený koncept na návrat do škôl. Poukázal na to, že v školách fungoval semafor, ministerstvo chce pridať aj mobilné jednotky v rámci pretestovania, ktoré majú vytvárať vyššie územné celky.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR