28. august 2020 Tlačové správy Prečo sa vláda obracia mestám chrbtom?

Pred mesiacom vláda predstavila sociálny balíček opatrení v hodnote 500 miliónov eur.

Od januára budúceho roka sa tak rušia plošné obedy zadarmo a obmedzia sa len pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Zavádza sa bezplatná autobusová a MHD doprava pre študentov či seniorov. Tak, ako pri obedoch zadarmo, aj na bezplatné cestovanie nenájde peniaze štát, ale musia ich nájsť mestá.

Mestá v problémoch

Samosprávne kraje sa už teraz boria s negatívnymi následkami sociálnych balíčkov predchádzajúcej vlády. Zdvojnásobenie daňového bonusu viedlo v niektorých obciach koncom minulého roka až niekoľkonásobnému zvýšeniu daní, čo bolo negatívne vnímané nielen zo strany ich obyvateľov. Samosprávy preto považujú za znepokojivé, že zavedenie pripravovaných sociálnych balíkov bolo doteraz komunikované len cez médiá. Žiadne rokovania s krajmi, mestami a obcami sa zatiaľ neuskutočnili.

„Zdvojnásobenie daňového bonusu spôsobí krajom výpadok 32 miliónov eur z daňových príjmov. Pre Trnavský kraj to znamená výpadok 3,3 milióna eur, pričom zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy u nás odhadujeme na 5,3 milióna eur. Veríme, že budeme zapojení do prípravy legislatívneho znenia ohláseného sociálneho balíka a vláda bude s nami čo najskôr rokovať," povedal trnavský župan a predseda združenia krajov SK8 Jozef Viskupič, ktorý je zároveň jedným zo zakladajúcich členov najsilnejšej vládnej strany OĽaNO.

Jedna rana za druhou

Nové opatrenia vlády nie sú prvým prípadom, kedy súčasná vláda pri návrhoch nových právnych úprav slovenské mestá a obce obišla. Začiatkom júla sa dostal do parlamentu návrh novely zákona, vďaka ktorému môžu obce na svojom území zakázať legálny hazard oveľa jednoduchšie. „Združenie miest a obcí Slovenska považuje doterajšiu platnú právu úpravu za postačujúcu,“ uviedol v reakcii na predkladaný zákon ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Dôvodom nemusí byť len obava z následného rozmachu nelegálneho hazardu, ale aj ďalší výpadok nemalého množstva financií, ktoré od prevádzkovateľov herní do rozpočtov miest a obcí prichádzajú. „Ak by v hlavnom meste prišlo k zákazu hazardu, Bratislava by ročne prišla o dva milióny eur. Banskobystrický magistrát eviduje ročné príjmy z hazardu na úrovni 450-tisíc eur, mesto Trenčín vyberie na týchto odvodoch za rok 400-tisíc eur a približne rovnakú čiastku predstavuje príjem z hazardu aj v Trnave,“ uviedla Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier, ktorá združuje prevádzkovateľov her­ní.

Koľko bude mestám nakoniec chýbať?

Prvotné kalkulácie vlády uvádzajú, že na autobusy a MHD zadarmo bude potrebné vyčleniť približne 40 miliónov eur ročne, pričom len bratislavský magistrát vyčíslil, že dopravný podnik na tom stratí okolo desať miliónov eur ročne. Ak by prišlo kvôli voľnejšej legislatíve k zákazu hazardu na území týchto miest, môžu si mestá k finančnému deficitu prirátať ďalšie nemalé čiastky.

Aké môžu byť dôsledky?

Kritika spomedzi vlastných radov nie je pre súčasnú vládu typická, no Viskupič už teraz otvorene hovorí, že bez zodpovedného postoja štátu a konštruktívneho dialógu by mohli byť podľa neho samosprávy v budúcnosti donútené obmedziť niektoré verejné služby. „Môže ísť napríklad o údržbu ciest a cyklotrás, pravidelnosť liniek prímestskej autobusovej dopravy, prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb alebo poskytovanie ubytovania a stravovania v školách,“ doplnil.

Ilustračný obrázok

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Dnes24.sk