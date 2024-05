13. máj 2024 Tlačové správy Pred zápasom USA – Slovensko: Tipéri našim hokejistom neveria! Slovenských hokejistov čaká tretí duel v základnej skupine majstrovstiev sveta. Od 16:20 nastúpia proti USA.

Slováci však v tomto zápase našim hokejistom neveria. Až 75 percent tipuje výhru USA. Remízu očakáva 5 percent. Vo výhru našich hokejistov verí len 20 percent. „Tak ako tipéri, ani bookmakeri neočakávajú výhru našich. Ak by uspeli, v čo všetci veríme, v takom prípade by pri vklade 10 € na konto tipérov pribudlo 66 €,“ hovorí hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Ten dodal, že by to mal byť duel bohatý na góly. Padnúť by ich malo minimálne 6. Z našich hráčov si ako možných strelcov vyberajú tipéri tradičné mená – Slafkovský, Cehlárik, či Tatar.

Z podaných tiketov zaujme stávka tipéra, ktorý predvída góly Slovenska v každej tretine. „Pri vklade 1000 € mu na jeho konto môže pribudnúť 7280 €.“ Ďalší očakáva minimálne dva góly našich v zápase. Pri vklade 940 € môže vyhrať 1457 €. A aspoň 2 góly v zápasoch USA – Slovensko, Nemecko – Švédsko a Švajčiarsko – Česko očakáva ďalší Slovák. Pri vklade 267 € môže vyhrať 1644 €.

A čo očakáva komunita tipérov Niké? „Slováci hrajú na tohtoročných MS taktikou, že pália na bránu súpera jedna radosť. Očakávam, že aj proti USA budeme aktívni. Minimálne 28 striel je pre mňa tutovka, so zaujímavým kurzom,“ predvída tipér SA8890. Ďalší KSA469 predvída asistenciu od našej hviezdy Slafkovského: „Proti USA sa bude chcieť ukázať, má vysoký čas na ľade, hrá presilovky. Možno aj dá gól, ale minimálne asistenciu by si mohol pripísať na svoje konto.“

