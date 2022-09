Zdroj: TASR/František Iván Predčasná zima! Sneženie príde aj do ďalších slovenských oblastí. Ktorých? Jeseň vystriedala leto pomerne prudko. Výrazné ochladenie bude pokračovať a niekde dokonca už napadol prvý sneh. 19. september 2022 Barbara Dallosová Správy

Zdroj: TASR/František Iván

Jeseň dorazila na Slovesnko s neobvykle chladným počasím. Na našich horách už nasnežilo a pomerne nízke teploty pociťujú Slováci aj na iných územiach.

Podpriemerné teploty

Ako ozrejmuje iMeteo, do našej oblasti totiž medzi tlakovou nížou so stredom nad Pobaltím a tlakovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi prúdi veľmi chladný, morský vzduch, ktorý prináša veľmi podpriemerné teploty.

„V porovnaní s dlhodobým normálom sú aktuálne teploty na našom území aj o 9 °C nižšie ako je na súčasnú ročnú dobu bežné,“ uvádza iMeteo.

Teploty sa na Slovensku pohybujú len od +10 do +16 °C a ešte chladnejšie je v Žilinskom kraji. Tu je totiž príliv chladného vzduchu najvýraznejší a aktuálne teploty sa pohybujú maximálne do +10 °C.

Prvá nádielka

Prvý sneh sme už zaznamenali na konci augusta. Vtedy sa však jednalo len o najvyššie horské oblasti. Teraz sa však čerstvý sneh dostal aj mimo Tatier a aj do nižších výšok. Takto napríklad snežilo v lyžiarskom stredisku Jasná.

Pondelok (19. 9.) bude podľa meteorológov veľmi chladný, prekonané môžu byť aj dlhodobé teplotné rekordy. Maximálne teploty budú dosahovať desať až 15 stupňov, na severe lokálne sedem až desať stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Podľa SHMÚ ide v tejto ročnej dobe o veľmi nízke teploty na úrovni dlhodobých rekordov. „Môžu byť ojedinele aj prekonané,“ upozornili meteorológovia.

„Zároveň bude pokračovať cyklonálna situácia s početnými prehánkami, ojedinele aj búrkami,“ podotklo SHMÚ. Hranica sneženia na horách podľa meteorológov klesá do približne 1200 až 1300 metrov, na severe prechodne aj nižšie.

