4. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska PREDĹŽENÝ víkend prinesie ZMENU počasia: Na Slovensko sa vrátia TROPICKÉ teploty Pred nami sú tri voľné dni. Pozreli sme sa na to, aké počasie nás čaká.

Prechod studeného frontu počas posledných dní znamenal, že na Slovensku sa výraznejšie ochladilo. Najbližšie dni však prinesú zmenu, ktorá na naše územie vráti letné teploty.

Vo štvrtok ešte teploty letnú hranicu neprekročia, no všetko sa začne zlepšovať s príchodom predĺženého víkendu.

Bude sa otepľovať

„Počasie na našom území začne ovplyvňovať tlaková výš, ktorá na naše územie postupne prinesie slnečný, predĺžený víkend a hneď v piatok nás už čakajú letné teploty,“ informuje iMeteo.sk.

Teploty by sa v piatok mali na našom území dostať na +20 až +26 °C, pričom najteplejšie by malo byť na západnom a juhovýchodnom Slovensku.

Horúci víkend

„V sobotu by sa malo ešte výraznejšie otepliť a to v dôsledku toho, že nad Balkánom sa usadí tlaková výš okolo ktorej začne do našej oblasti od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch z Afriky,“ dodáva server.

Na celom území Slovenska teploty prekročia letnú hranicu + 25 stupňov. Na západe, východe a na juhu pôjdu teploty až nad tropickú hranicu +30 °C.

Veľmi teplo bude aj v nedeľu, kedy maximá dosiahnu +27 až +33 °C.

Pozor na búrky

„Už sa stáva zvykom, že v závere týždňa sa počasie na našom území pokazí a tak by to malo byť aj tento víkend. Cez Európu začne postupovať studený front, ktorý by už v nedeľu mal začať ovplyvňovať počasie v našej oblasti,“ varuje iMeteo.sk.

V Nemecku, v Česku, v Poľsku aj v Rakúsku sa už po teplom dni očakávajú silnejšie búrky, ktoré prinesie avizovaný studený front.

Búrky by na naše územie mali prísť v nedeľu večer a v noci na pondelok.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk