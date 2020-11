28. november 2020 Zo Slovenska Predsednícku stoličku v Hlase obsadil Peter Pellegrini

Bývalý premiér Peter Pellegrini nemal žiadneho protikandidáta. Kto obsadil funkcie podpredsedov strany?

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Predsedom mimoparlamentnej strany Hlas-SD sa stal expremiér a poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Rozhodli o tom delegáti na sobotnom ustanovujúcom sneme strany.

Podpredsedami sa stali poslanci Denisa Saková, Richard Raši a Erik Tomáš. Zasadnutie snemu sa pre pandémiu nového koronavírusu konalo cez telekonferenčné hovory.

Pellegrini nemal na sneme protikandidáta na predsednícku stoličku. Členov predsedníctva bude podľa neho 20, medzi nimi šesť podpredsedov, generálny manažér, ktorým sa stane Matúš Šutaj Eštok, a priamo zvolení členovia predsedníctva. Saková, Raši a Tomáš sa v sobotu stali podpredsedami na návrh Pellegriniho. Členmi predsedníctva sa stali ďalší poslanci parlamentu.

Žiadni oligarchovia

Na jarnom sneme si chcú zvoliť zvyšných troch podpredsedov a členov predsedníctva. Šéfov okresných organizácií by si mali podľa neho vyberať ľudia z regiónov. Pellegrini dodal, že sa nebude v čele strany barikádovať cez stanovy.

Hlas-SD bude podľa Pellegriniho pôsobiť maximálne transparentne. Dodal, že strana nie je financovaná žiadnym oligarchom ani tučným sponzorom. Od budúceho týždňa chce strana na webe zverejňovať všetkých sponzorov nad 1 000 eur. „Každý bude môcť sledovať, z čoho prichádzajú príjmy strany,“ skonštatoval Pellegrini, ktorý verí, že sa im podarí osloviť rôznych ľudí na podporu.

Za centrálu v centre hlavného mesta platí Hlas-SD vyše 11-tisíc eur mesačne. Ak by mali fungovať len z príspevku poslancov, podľa Pellegriniho by im to nestačilo. Dodal, že prvýkrát budú nájomné platiť v decembri, Pellegrini prispeje asi 20-tisíc eur, jeho kolegovia majú prispieť po sedemtisíc eur. Dodal, že strana sa bude musieť uchádzať o podporu ľudí, aby pomohli financovať stranu.

Podpisy na referendum

Predsedníctvo strany má zasadnúť budúci týždeň, kde sa prihlási k aktivitám, ktoré budú viesť k zberu podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia. Pellegrini si myslí, že referendum nemá patriť jednej politickej strane, strany môžu podľa neho na petícii len participovať. „V prípade, že padne rozhodnutie na politickej úrovni, že sa pôjde do aktivít, strana Hlas-SD po zjednotení otázok poskytne všetky svoje kapacity, prostriedky, aby pomohla vyzbierať podpisy na to, aby mohlo byť vyhlásené referendum,“ povedal šéf strany.

Témou referenda by mohli byť podľa neho aj otázky o očkovaní či obmedzovaní práv a slobôd zo strany vlády. V petičnom výbore by podľa neho mohli byť aj ľudia z rôznych organizácií, spomenul napríklad odborárov či Jednotu dôchodcov Slovenska. Považuje za nevyhnutné spojiť iniciatívy na spustenie referenda, ktoré avizovali Smer-SD či mimoparlamentná SNS.

Smer nie je súperom

Pellegrini dodal, že odkedy odišiel zo Smeru-SD, k strane sa vyjadruje „veľmi zdržanlivo“. „Nekomentujem ich konanie. Naopak, sme často provokovaní zo strany Smeru-SD, pretože pán predseda (Robert Fico) máva obdobie, keď sa musí na každej tlačovej konferencii k nám vyjadriť. Ja dodržiavam svoj postoj, že naším súperom je vládna koalícia, nie Smer-SD, s ním sme teraz v opozícii,“ dodal s tým, že necíti k nikomu nenávisť. „Netvrdím ani, že sa máme v opozícii automaticky bratať, lebo na rozdiel od koalície sa v opozícii vyskytnete, musíte to prežiť,“ dodal. S Ficom sa podľa svojich slov intenzívne nerozpráva ani nestretáva.

Pellegrini odpovedal aj na otázku, či výpovede bývalých funkcionárov, ktorí sú vo väzbe, môžu priťažiť Hlasu-SD. „Vzhľadom na to, ako to všetko prebieha, nemôžete dnes vylúčiť nič, pretože mnohí ľudia sú vo väzbe. Nevieme, v akých podmienkach žijú, aké úkony sa s nimi robia, a preto nikdy nemôžete vedieť, čo kto povie,“ uviedol. Zároveň nerozumie, ako je možné, že sa šíria dokumenty o výpovedi bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Moniky J.

Pellegrini oznámil založenie nového politického subjektu v júni po tom, ako spolu s desiatimi poslancami odišiel zo Smeru-SD. Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu 11. septembra tohto roka.

Zdroj: TASR