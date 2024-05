Dnes o 17:49 Politika PREKVAPIVÉ slová Šutaja Eštoka: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk K situácii po atentáte na premiéra Roberta Fica bude v stredu zvolaná aj bezpečnostná rada štátu.

2 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Vyšetrovací tím atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa zaoberá aj možnosťou, že páchateľ nebol osamelým vlkom. Informoval o tom v nedeľu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Upozornil, že spolupáchateľmi neboli dvaja ľudia z Handlovej, ako sa šírilo na sociálnych sieťach.

Verzia o viacerých

„Vyšetrovateľ bol doplnený o vyšetrovací tím, pretože je tu aj verzia toho, že páchateľ sa pohyboval v určitej skupine ľudí, ktorí sa možno na tento trestný čin hecovali a vzájomne podporovali,“ uviedol minister.

Minister zároveň dementoval, že súčasťou atentátu boli dvaja ľudia z Handlovej, ako sa šírilo na sociálnych sieťach. „Aj oni už sa stali obeťami vyhrážok a želania smrti,“ podotkol.

Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra, 71-ročného Juraja C., vzal v sobotu (18. 5.) Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.

„Doslova všetci policajti sú dnes v teréne, sú na uliciach,“ skonštatoval Šutaj Eštok ubezpečujúc, že robia všetko pre to, aby bola bezpečnosť ľudí na Slovensku garantovaná.

Policajti v teréne

Ako spomenul Šutaj Eštok, výkon policajtov je po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) navýšený zhruba o 30 až 40 percent. Doplnil, že všetci policajti sú dnes v teréne, na uliciach, monitorované sú miesta so zvýšeným výskytom ľudí, ale aj ústavní činitelia či ďalšie rizikové osoby. Pod zvýšenou kontrolou sú aj nemocnice.

Monitorované sú obchodné centrá i miesta so zvýšeným pohybom ľudí. Monitorované a chránené sú tiež obydlia ústavných činiteľov, osobitne sú chránení aj ústavní činitelia. Rovnako tak politici, ktorým prišli rôzne vyhrážky smrti. Monitorované sú taktiež objekty dôležitého významu, ako sú úrady, administratívne budovy i redakcie viacerých novín a televízií.

„Prebiehajú operatívne úkony, aby sme monitorovali všetky rizikové osoby, prípadne skupiny,“ poznamenal Šutaj Eštok.

V neposlednom rade je posilnená aj ochrana nemocníc. Podľa SIS sa malo podariť získať informáciu o tom, že podobný bombový útok, aký bol nedávno namierený na školy či bankové inštitúcie, je možný a vysoko pravdepodobný v najbližšom období aj na nemocnice. V jednom z týchto zariadení je v súčasnosti aj premiér Robert Fico.

„Boli prijaté opatrenia, o ktorých budeme informovať možno už v budúcom týždni,“ uviedol námestník riaditeľa SIS poverený výkonom právomocí riaditeľa SIS Pavol Gašpar.

Zasadne bezpečnostná rada

Situáciou po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa má v stredu (22. 5.) pred rokovaním vlády zaoberať bezpečnostná rada štátu. V nedeľu to avizoval vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD). Na budúci týždeň bude zvolaný aj parlamentný brannobezpečnostný výbor, kde majú poslanci dostať podrobnejšie informácie. Oznámil to predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD).

O zvolanie Bezpečnostnej rady SR požiada minister podpredsedníčku rady Denisu Sakovú (Hlas-SD) aj v kontexte nových informácií o tom, že páchateľ atentátu nemusel byť osamelým vlkom. „Chceme si zhrnúť všetky informácie spravodajských služieb, Policajného zboru, určite pripraviť opatrenia najmä v súvislosti s ochranou inštitúcií a zariadení, ktoré majú strategický význam,“ načrtol Kaliňák.

Výstupom bezpečnostnej rady by mohli byť podľa vicepremiéra aj návrhy prípadných legislatívnych opatrení, kde možno posilniť ochranu. „Pretože len legislatívne opatrenie môže garantovať, že ochrana sa bude týkať všetkých rovnakou mierou,“ zdôvodnil. Otvoriť treba podľa neho aj diskusiu o tom, ako viac penalizovať aj „verbálne útoky vysokého stupňa nenávisti“.

Parlamentný výbor bude podľa Gašpara zvolaný po dohode s ministrom vnútra. Poslanci sa na ňom majú ešte podrobnejšie informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mali vedieť ako volení zástupcovia občanov, prípadne k situácii zaujať stanovisko. „Z môjho pohľadu je ten doterajší proces, ktorý tu prebieha, nastavený dobre. Je to značne široký záber pre bezpečnostné zložky a, ako som už povedal, tá situácia je výnimočná,“ komentoval. Dodal, že žiadne zľahčovanie nie je na mieste.

Vicepremiér poukázal na to, že v parlamentnom výbore sa stretáva koalícia i opozícia. „To znamená celé politické spektrum, ktoré dnes má jedinú úlohu, a to je upraviť naše pravidlá do budúcna, aby sme predišli takejto situácii, ako sa stala tento týždeň,“ doplnil.

ilustračná foto

2 Galéria

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

