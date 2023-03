17 Galéria Zdroj: Sieň slávy slovenského hokeja Je to už 25 rokov, čo nás OPUSTIL Dušan Pašek: Podľa vyšetrovania spáchal samovraždu, ale... Šok, zdesenie, smútok... Také pocity presne pred 25. rokmi vyvolala u ľudí tragická správa o smrti bývalého špičkového hokejistu a šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Dušana Pašeka. Našli ho mŕtveho... 14. marec 2023 han Šport Hokej

14. marec 2023 han Šport Hokej Je to už 25 rokov, čo nás OPUSTIL Dušan Pašek: Podľa vyšetrovania spáchal samovraždu, ale... Šok, zdesenie, smútok... Také pocity presne pred 25. rokmi vyvolala u ľudí tragická správa o smrti bývalého špičkového hokejistu a šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Dušana Pašeka. Našli ho mŕtveho...

Dušan alebo Ceco

Bývalý hokejový útočník a československý reprezentant bol známy tým, že sa takmer stále usmieval. Vyslúžil si prezývku Ceco. Lepšie povedané, Ceco banán. Tak sa ozývalo z tribún bratislavského Slovana, kde strávil takmer celú kariéru. Pokrik fanúšikov znamenal, že si od Dušana želali, aby strelil gól.

Aj po skončení kariéry zostal Pašek pri hokeji a stal sa prezidentom SZĽH. Žiaľ, nevydržal na tomto poste dlho. A čo je ešte horšie, ani jeho životná púť netrvala tak dlho, ako by si jeho fanúšikovia, kamaráti a príbuzní želali.

Osudný výstrel

Dušan Pašek zomrel 14. marca 1998 v Bratislave. Jeho telo našli s prestrelenou hlavou v kancelárii štadióna Slovana. Zanechal po sebe niekoľko rozlúčkových listov a podľa oficiálneho vyšetrovania spáchal samovraždu. S ňou sa však veľa ľudí z jeho okolia nechce ani po takom dlhom čase zmieriť.

Legendárny hokejista, ale aj húževnatý hokejový manažér, bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva mal dcéru Alexandru a syna Dušana, z druhého zase Dominika.

Práve jeho mama a Pašekova druhá manželka Ľubica poskytla exkluzívny rozhovor portálu šport24.sk. V ňom sa vyjadrila aj k osudnému dňu spred 25 rokov.

„Príde mi to, akoby sa to stalo len nedávno. Keď sa však pozriem na nášho syna Dominika, ktorý mal v čase tej strašnej tragédie necelé dva roky, vidím, ako ten čas rýchlo letí. Napriek tomu, že prešlo už štvrťstoročie, stále to veľmi bolí a nikdy sa s tým nezmierim,“ povedala 62-ročná Ľubica.

Vrúcne slová manželky

Dušanova manželka Ľubica rozpráva o osudovom mužovi krásne aj 25 rokov od jeho smrti. „Hoci som schovala fotografie a ostatné veci, ktoré mi ho pripomínali, nepomohlo to. Myslím naňho každý deň. Tá bolesť je časom už trochu iná, ale stále nám veľmi chýba,“ priznala. Dokonca má v živej pamäti aj ten osudný deň. Bola sobota a nemohla sa Dušanovi dovolať. Že je naozaj zle, si naplno uvedomila na druhý deň.

„Keď som pred oknami zbadala jedného Dušanovho veľmi dobrého kamaráta, pána doktora Fischera a Vlada Paštinského, razom som vedela, že je zle. Keď mi potom oznámili, čo sa stalo, nechcela som tomu veriť, zložila som sa. Bol to ako zlý sen. Dlho som sa z toho dávala dokopy, pravidelne som navštevovala psychológa. Nad vodou ma držal syn Dominik,“ dodala.

Veľa ľudí si položilo otázku, prečo to Dušan urobil. Prečo si vzal život. No, 25 rokov od jeho smrti je veľa takých, ktorí jeho samovraždu odmietajú. Neverí tomu ani pani Ľubica. „Určite nie! Čakala som, že po takom dlhom čase vypláva pravda na povrch a niekto predsa len prehovorí, no bohužiaľ doteraz sa tak nestalo,“ poznamenala.

Dušan a Ľubica mali podľa jej slov veľa plánov do budúcna a stavali aj rodinný dom pri Bratislave. „Najmä z toho dôvodu verzii o samovražde vonkoncom neverím. Prežívali sme lásku svojich životov, mali sme krásneho syna a ak poviem, že sme žili ako v rozprávke, nebudem ďaleko od pravdy,“ potvrdila.

Syn Dušan ho nasledoval

Hokeju sa aktívne venoval jeho syn Dušan Pašek ml., ktorý získal dva slovenské tituly – v roku 2005 so Slovanom a v roku 2011 v drese HC Košice. Hráčsku kariéru ukončil zo zdravotných dôvodov v roku 2016. Rovnako ako otec, aj on zostal pri hokeji. Pôsobil ako viceprezident a generálny riaditeľ klubu iClinic Bratislava Capitals.

Žiaľ, pred vyše rokom sa rozhodol si vziať život na bratislavskej Kolibe. Podľa vtedajších informácii zanechal po sebe listy na rozlúčku, v ktorých mal priznať vinu na smrti hokejistu Sádeckého.

17 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk