14. marec 2023 Zo Slovenska Teplo nečakajte: Na Slovensku sa opäť OCHLADÍ! Čaká nás ďalšia vlna SNEŽENIA? Na Slovensko sa valí ďalší studený front. Pripravte sa na nepríjemný vietor a prudké ochladenie. Niekde aj nasneží.

K nášmu územiu sa podľa iMeteo.sk od severozápadu blíži ďalší studený front, ktorý prinesie výraznejšiu zmenu počasia.

„Slovensko čaká silný vietor a dokonca by mal napadnúť aj sneh,“ uvádza portál o počasí.

Vietor začne v noci silnieť od západu. „Najskôr sa rozfúka na Záhorí, v okolí Malých Karpát a v Bratislave. Nárazový vietor bude dosahovať rýchlosť do 70 km/h,“ varuje portál.

Fúkať bude aj ráno. „Najsilnejšie poryvy vetra sa očakávajú vo Východoslovenskej nížine, kde by poryvy vetra mohli dosiahnuť rýchlosť až do 90 km/h. Pozor si treba dať predovšetkým v Košiciach a v širšom okolí,“ spresňuje iMeteo.sk.

Pozor aj na horách

Bezpečne nebude ani na horách. „Pre silný, severný vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť v nárazoch až okolo 120 km/h nebudú opäť v Tatrách premávať viaceré lanovky,“ upozorňuje portál.

Studený front prinesie ochladenie o približne 10 °C. Denná teplota sa v stredu 15. marca bude pohybovať od 5 do 10 °C. V noci môže mrznúť. Klesať bude aj hranica sneženia.

Kde bude snežiť?

Novú snehovú nádielku môžu očakávať predovšetkým obyvatelia severných a východných okresov Slovenska.

„Snežiť by malo začať už v skorých ranných hodinách, avšak teploty budú počas dňa stúpať nad bod mrazu. Novej snehovej pokrývky sa tak dočkajú len obyvatelia severných okresov,“ dodáva portál.

Zrážky sa očakávajú do stredy popoludnia. Sneh má napadnúť predovšetkým v horských oblastiach, a to až do 10 cm.

Problémy možno očakávať predovšetkým na horských priechodoch. V nižších polohách severného Slovenska by malo napadnúť len pár centimetrov.

