Prestupová bomba v podaní Cháru: Slovenský velikán vytvorí smrteľné DUO s Ovečkinom!

Vau! Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára podpísal ročný kontrakt s klubom Washington Capitals. V novom pôsobisku zarobí 795-tisíc dolárov.

Tesne pred skončením roku 2020 sa v zámorskej NHL udial prestup, ktorý bude ešte dlho vo svete hokeja rozoberaný.

„Sme veľmi šťastní, že sa Zdeno stal členom organizácie Capitals. Cítime, že jeho skúsenosti a vodcovské schopnosti posilnia našu obranu,“ uviedol generálny manažér klubu Washington Capitals Brian MacLellan.

Zmena plánu

Chára sa po sezóne 2019/2020 vyjadril, že v kariére chce pokračovať, pričom jeho priorita je zotrvanie v Bostone. Napokon však zmenil pôsobisko, pričom jedným z dôvodov je aj fakt, že na súpiske Bostonu je až 9 obrancov s jednocestnou zmluvou. „Veľká vďaka patrí fanúšikom, ktorí so mnou počas uplynulých 14 rokov zdieľali všetky vzostupy aj pády. Som hrdý na to, že sa nám podarilo vrátiť Stanleyho pohár do Bostonu. Bol to moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Chcem, aby obyvatelia Bostonu vedeli, že som hrdý na to, že som bol ‚medveď‘. Slovom ďakujem neviem dostatočne vyjadriť moju úprimnú vďačnosť. Vždy budem Boston milovať,“ napísal Zdeno na sociálnej sieti.

Slová plné lásky

To, že rodák z Nemšovej strávil v Bostone podstatnú časť svojej kariéry je jedna vec. Druhou však je, že tam žil spoločne so svojou rodinou. „Moja rodina a ja sme mali to šťastie, že už viac ako štrnásť rokov nazývame Boston našim domovom. Všetci sa k mojej rodine a ku mne správali ako k svojej vlastnej, a budem vám vždy vďačný. Ja s rodinou si budeme vážiť silné priateľstvá a kontakty, ktoré sme tu našli. Naďalej budeme vďační za to, že do tejto komunity patríme,“ dojemne dodal Chára.

Nedávno ma klub informoval, že plánuje napredovať so svojimi mnohými mladšími a talentovanými hráčmi, a ja ich rozhodnutie rešpektujem. Bohužiaľ, môj čas kapitána Bruins sa skončil," vysvetlil najvyšší hokejista sveta.

Kariéra v Bostone

Chára bol v predchádzajúcich 14 sezónach kapitán Boston Bruins, ktorý v roku 2011 doviedol k zisku Stanleyho pohára. V roku 1996 ho draftoval klub New York Islanders, po piatich sezónach v organizácii „ostrovanov“ zamieril na štyri ročníky do Ottawy. V lete 2006 podpísal zmluvu s Bostonom, v ktorého drese získal v roku 2009 Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže. V roku 2011 získal okrem Stanleyho pohára aj ocenenie Marka Messiera pre hráča s výnimočnými vodcovskými schopnosťami.

Chára sa zapísal aj do historických štatistík Bruins. V počte odohratých zápasoch za Boston (1023) je na šiestom mieste a v kanadskom bodovaní obrancov mu s 481 bodmi patrí tretie miesto v klubových zápisoch za legendárnymi zadákmi Rayom Bourqueom (1506) a Bobbym Orrom (888).

Počas 14 sezón sa stal ikonou Bruins, no po sezóne 2019/2020 sa s klubom nedohodol na pokračovaní spolupráce a tretíkrát v kariére zmenil pôsobisko v rámci NHL. V tíme Capitals sa stretne s ďalším Slovákom, nádejným obrancom Martinom Fehervárym.

Smútia za ním

Z odchodu Cháru nemal radosť obranca Bostonu Charlie McAvoy, ktorý pri slovenskom hokejistovi vyrástol na kvalitného hráča profiligy. „Ťažko to opísať slovami. Zdeno pre mňa spravil všetko. Od momentu keď som sem prišiel mi veľmi pomáhal stať sa lepším hráčom a človekom. Naučil ma ako sa o seba starať, ako sa stať profesionálom. Som veľmi šťastný, že som s ním mohol hrať a ďakujem mu za všetko, čo ma naučil. Neberiem to ako samozrejmosť, veľmi si to vážim,“ povedal podľa nhl.com 23-ročný McAvoy.

Sezóna číslo 23

V drese Washingtonu vstúpi „Big Z“ do svojej 23. sezóny v profilige. V novom formáte NHL sa s bývalými spoluhráčmi z Bostonu v základnej časti až osemkrát, pretože Capitals aj Bruins sú spoločne vo Východnej divízii. Prvý vzájomný duel odohrajú 30. januára vo Washingtone, v Bostone sa Chára predstaví prvýkrát 3. marca.

V sezóne 2019/2020, ktorú poznamenala pandémia koronavírusu, odohral celkovo 81 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 11 asistencií, 68 trestných minút a 22 plusových bodov v hodnotení +/-. V základnej časti doteraz odohral 1553 zápasov (205 gólov, 656 bodov), čo je 15. najlepší výsledok v histórii NHL, pričom z aktívnych hráčov sú pred ním iba Patrick Marleau (1723) a Joe Thornton (1636). Šesťkrát sa zúčastnil na prestížnej exbibícii All Star.

