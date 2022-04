Zdroj: TASR/AP Svet Slovensko chváli za pomoc Ukrajine: Joe Biden ďakuje, iní nám tlieskajú Spokojný Biely dom. Joe Biden poďakoval Slovensku za darovanie systému S-300 Ukrajine. Americká armáda reaguje takto. 8. apríl 2022 Filip Chudý Zo zahraničia

8. apríl 2022 Filip Chudý Zo zahraničia Svet Slovensko chváli za pomoc Ukrajine: Joe Biden ďakuje, iní nám tlieskajú Spokojný Biely dom. Joe Biden poďakoval Slovensku za darovanie systému S-300 Ukrajine. Americká armáda reaguje takto.

Americký prezident Joe Biden poďakoval v piatok slovenskej vláde za to, že Ukrajine darovala systém protivzdušnej obrany S-300. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia Bieleho domu.

Žiadosť Zelenského

„Chcem poďakovať slovenskej vláde za poskytnutie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine," uviedol Biden s tým, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho o to viackrát osobne žiadal.

Biden zdôraznil, že darovanie systému S-300 bolo možné aj vďaka tomu, že Washington súhlasil s presunom svojho raketového systému Patriot na Slovensko, aby bola naďalej zaistená jeho bezpečnosť. Umiestnenie systému Patriot v SR potvrdil predtým aj americký minister obrany Lloyd Austin.

Obvinili Rusov

Americký prezident zároveň na Twitteri dôrazne odsúdil raketový útok na železničnú stanicu v ukrajinskom meste Kramatorsk, z ktorého Kyjev obvinil ruskú armádu, informovala agentúra AFP.

„Útok na ukrajinskú železničnú stanicu je ďalším ohavným zverstvom spáchaným Ruskom, ktoré zasiahlo civilistov, snažiacich sa evakuovať a dostať do bezpečia," uviedol na margo útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 50 ľudí vrátane piatich detí.

Chvála od ďalších

Rozhodnutie slovenskej vlády kvitujú aj inde. Americký politik Jon Cooper na svojom twitterom účte našej vláde zatlieskal a poznamenal, že systém S-300 toho môže veľa zmeniť.

Slovensku poďakovala aj šéfredaktorka nezávislého portálu Zaborona Katerina Sergatskova.

Na twitteri sa vyjadril aj český politik Jakub Janda: „Ako po Slovensky poviete ruskej vojnovej lodi, aby išla do r*ti?"

BREAKING: Slovakia has now delivered its S-300 long-range surface-to-air missile defense system to Ukraine.



This is a real GAME CHANGER!! 👏 👏 — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 8, 2022

Slovakia is a real friend of Ukraine. We needed S-300 so much.

Dear France, Germany, Austria and other EU countries, we need proper weapon to defend Europe from #Russia https://t.co/pj3g7PaDON — katerina sergatskova (@KSergatskova) April 8, 2022

"How do you say Russian war ship, go fuck yourself in Slovak language?"



"S-300" — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) April 8, 2022

