11. jún 2020 MAK Správy Zo Slovenska Prezidentka aj premiér vyjadrujú sústrasť. Kondolencie prichádzajú z celého sveta

Rodinám obetí tragédie vo Vrútkach vyslovujú úprimnú sústrasť.

UPOZORNENIE: Fotografie v galérii z miesta činu nie sú vhodné pre slabšie a citlivejšie povahy.

Tragédia vo Vrútkach vyvolala silné emócie po celom Slovensku. Kondolencie rodinám prichádzajú nielen z domova, ale aj zo zahraničia.

Silné slová vyslovila prezidentka krajiny Zuzana Čaputová. „Cítim obrovský smútok a žiaľ nad tragédiou vo Vrútkach. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine obete útoku a podporu všetkým zraneným deťom, učiteľkám a policajtom. Nerozumiem a nepoznám pozadie tohto šialeného útoku. Všetkým učiteľkám, učiteľom, policajtom, deťom a ich rodičom, ktorí zažili ťažké chvíle strachu, chcem vyjadriť podporu. Myslím na vás. Nech je v tejto chvíli naša solidarita s vami aj prejavom odmietnutia násilia v akejkoľvek podobe," uviedla prezidentka.

„Je to hrozná udalosť. Ešte sme to na Slovensku asi nezažili. Treba len dúfať, že sa rýchlo z toho otrasieme, a že sa už nič také nikdy nebude opakovať,“ povedal zdrvený primátor Vrútok Branislav Zacharides novinárom pred budovou školy, teda priamo na mieste tragédie.

Ministri vo Vrútkach

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa vyjadril na stretnutí Vyšehradskej štvorky v českých Ledniciach. „Blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nedokážeme zabrániť, ale minister vnútra letí na miesto činu a pevne verím, že potom nás bude informovať podrobnejšie,“ povedal pred novinármi

Na miesto tragédie dorazil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý tiež vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a praje skoré uzdravenie zraneným a dotknutým osobám. „Akékoľvek formy násilia sú neprípustné. O to smutnejšie je, ak sa udejú na školskej pôde,“ vyslovil sa minister, ktorého nasledujú predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), policajný prezident Milan Lučanský, ako aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

„O celú situáciu sa intenzívne zaujímam od prvého momentu a verím, že budem vedieť viac po príchode na miesto tragédie,“ povedal Mikulec, ktorý priebežne informuje ako prezidentku Čaputovú, tak aj relevantných kolegov vo vláde.

Otrasení

Sústrasť pozostalým obetí tragédie vo Vrútkach vyjadrili na sociálnej sieti aj podpredsedovia Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) a Peter Pellegrini (Smer-SD).

„So zatajeným dychom som si prečítal, čo sa práve stalo vo Vrútkach. Je to veľká tragédia. Dúfam, že počet obetí sa nezvýši. Myslím na rodinu zástupcu riaditeľa školy, ako aj na zranených, ktorí sú v opatere lekárov v martinskej nemocnici,“ napísal na Facebooku Šeliga.

„Som v duchu s rodinami obetí útoku vo Vrútkach aj so všetkými učiteľmi, ktorí poctivo napĺňajú svoje náročné a záslužné poslanie a musia byť šokovaní skutkom, za ktorý ich kolega zaplatil životom. Rovnako tak som v duchu aj so všetkými rodičmi, ktorí každé ráno vyprevádzajú svoje dieťa do školy a veria, že sa im zdravé vrátia domov,“ uviedol Pellegrini na Facebooku.

Žilinská županka Erika Jurinová tiež odsúdila beštiálny čin a vyjadrila ľútosť a zármutok nad tragédiou, pri ktorej prišiel o život zástupca školy. „Je to veľká tragédia pre mesto, školu, ale aj celú okolitú spoločnosť. O to viac, že útok sa stal v škole a jeho svedkami boli aj žiaci. Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť príbuzným a blízkym obete. Želám si, aby sa zranení čím skôr zotavili ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Zatiaľ nie je známa príčina útoku, no dôrazne odmietam akékoľvek formy násilia,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook.

Zahraničné reakcie

O tragédii informujú aj zahraničné média. V Českej televízii správa patrí medzi headliny.

Informácie priniesla aj britská BBC , svetová agentúra Reuters , či talianský portál Viaggi news či dokonca aj pakistanský spravodajský portál Urdupoint.

Zdroj: Dnes24.sk

