4. január 2020 Správy Zo zahraničia Prezidentka: Dôležité je nestupňovať ešte viac napätie na Blízkom východe

V súčasnej situácii je dôležité, aby sa napätie na Blízkom východe nestupňovalo, každé ďalšie použitie sily ešte viac zhorší nepokojnú atmosféru v celom regióne.

Zdroj: TASR

V súvislosti s piatkovými (3. 1.) udalosťami v irackom Bagdade to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V tomto zmysle nabáda hlava štátu i k uvážlivému hodnoteniu a komentovaniu udalostí. „Bolo by veľmi nevhodné a nijako by neprispelo k upokojeniu ani riešeniu, ak by sa táto téma na Slovensku spolitizovala a prípadne bola zneužitá v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane," upozornila.

Čaputová uistila, že o aktuálnej situácii na Blízkom východe je priebežne informovaná. „Príslušné rezorty situáciu monitorujú a analyzujú a očakávam, že spoločne v koordinácii a v spolupráci so spojencami navrhnú ďalší postup, najmä s ohľadom na bezpečnosť príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa v Iraku nachádzajú v rámci výcvikovej misie NATO," dodala slovenská prezidentka.

Premiér Peter Pellegrini v reakcii poukázal na to, že riešenie na Blízkom východe neprinesú subjektívne vyhlásenia, ale snaha všetkých zainteresovaných znížiť napätie prostredníctvom rokovaní. „Akékoľvek radikálne vyhlásenia vedúce k priamemu odsudzovaniu jednej zo strán neprispievajú k objektívnemu pohľadu na aktuálny stav konfliktu a výrazne narušujú zahranično-politickú kredibilitu SR v očiach jej spojencov," deklaroval Pellegrini.

Zdroj: TASR