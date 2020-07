Prezidentka sa v Trnave nahodila do červena: Takto si na nej zgustla módna expertka! FOTO

View this post on Instagram

Pozdravujem vás z pracovného výjazdu v Trnave a Trnavskom kraji. Mám za sebou rokovania s primátorom Petrom Bročkom a županom Jozefom Viskupičom. Obe stretnutia boli veľmi príjemné. Viaceré témy majú spoločné. Obaja majú záujem budovať nové domovy sociálnych služieb a zvyšovať tak dostupnosť kvalitnej starostlivosti pre seniorov, ktorých v kraji a meste pribúda. Zhodujú sa v tom, že bez pomoci štátu a EÚ to samosprávy nedokážu. Verím, že aj na účel dlhodobej starostlivosti pre všetkých sa nám podarí využiť zdroje z nového balíka eurofondov a balíka obnovy. Pán župan sa mi zmienil aj o probléme v podobe chýbajúceho dobrého dopravného prepojenia zo severu na juh kraja, čoho dôsledkom je, že kamióny jazdia vo veľkých počtoch priamo cez obce po cestách druhej triedy. Verím preto, že dobudovanie tohto prepojenia sa v skorej dobe, po poctivom vyhodnotení situácie, stane aj jednou z priorít štátu. Pána Bročku som sa pýtala aj na plán Trnavy zabojovať o titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Páči sa mi, že participatívny proces, ktorý započali, má snahu zadefinovať dlhodobú víziu rozvoja kultúry v meste. Kultúra v Trnave zlákala aj mňa, a preto som ešte pred obedom navštívila aj Galériu Jána Koniarka. Som veľmi rada, že sa mi podarilo stretnúť sa aj s dvoma inšpiratívnymi podnikateľkami, ktoré obe vedú inovatívne firmy aj s ekologickým zameraním. Práve v inováciách, kultúre a ekologickej transformácii totiž vidím príležitosť, a to nielen pre tento kraj. Môj pracovný program pokračuje ďalej v Piešťanoch, kde sa stretnem aj s miestnou komunitou aktívnych seniorov a senioriek. #zuzanacaputova #mojaprezidentka #nasaprezidentka #trnava #region #ludia #deti #seniori #vyjazd #prezidentka #nacestach #kultura #umenie #enviro #slovensko #slovakia