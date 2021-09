9 Galéria Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova , TASR Prezidentka ukryla posolstvo do šiat a šperku: Čo nimi odkazuje národu a pápežovi? Zuzana Čaputová sa ukázala celému svetu v šatách, ktoré sú viac ako len pekné outfity. 14. september 2021 Monika Hanigovská Magazín

Prezidentka Zuzana Čaputová privítala pápeža Františka v šatách, ktoré napriek jednoduchému strihu dokázali vyzdvihnúť svoju nositeľku. No veľkej pozornosti sa dostalo aj ďalšiemu kúsku, v ktorom hostila neskôr vzácnu návštevu.

Zostavil ich módny návrhár Boris Hanečka a napriek tomu, že podliehali protokolu a boli konzultované s Vatikánom, dokázal do nich ukryť dve posolstvá.

Nové začiatky a nádej

Ako prvé si obliekla šaty v zelenej farbe. Jej dvorný návrhár nedávno vysvetlil, že to bola dobre premyslená taktika. „Prezidentka Zuzana Čaputová privítala pápeža Františka v kabátových vlnených šatách vo farbe lesnej zelenej. Farba nových začiatkov a nádeje,“ prezradil na Instagrame.

„Zároveň odkazuje na ekológiu,“ doplnil pre portál pluska.sk. Nie je žiadnym tajomstvom, že obaja nezabúdajú vyzdvihovať dôležitosť ekológie.

Ako vlny Dunaja

O deň neskôr (v pondelok 13. septembra) sa ukázala v Prezidentskom paláci po boku Svätého Otca v modrom kúsku s bledomodrým kabátom a béžovými topánkami. Návrhár stavil opäť na farbu. „Hlboká modrá s jemnou ručnou výšivkou evokujúcou vlny Dunaja,“ vysvetli v ďalšom príspevku na Instagrame.

Symbol nekonečna

Hlava štátu si zvolila i jemnú brošňu. Tá vznikla pod rukami umeleckej šperkárky Nataši Štefunkovej. „Je to taká zlatá špirálka, ktorá vyzerá ako symbol nekonečna. Je to akoby ratolesť s lístočkami a je to posolstvo nádeje a opakujúceho sa cyklu,“ povedal návrhár pre tamojší portál.

Možno vám tiež neuniklo, že prezidentka je bez kabelky. Tú omylom nikde nezabudla, bol to zámer. „Nech má voľné ruky, akože otvorená náruč. Na tom som bazíroval,“ povedal na záver Hanečka.

