14. jún 2020 Zo Slovenska Prezidentka: Vyšetrovanie sudcov ukázalo nefunkčnosť mechanizmov kontroly

Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za posun vpred, že sudcovia, ktorí komunikovali so "závadovými" osobami, sú trestne stíhaní.

Zdroj: TASR

Ukazuje to však podľa nej aj to, že mechanizmy kontroly nezafungovali a umožnili vybudovať systém zneužívania spravodlivosti, čo je pre štát nebezpečné.

Prezidentka to vyhlásila v diskusnej relácii televízie TA3 V politike pri príležitosti prvého výročia jej nástupu do funkcie. V súvislosti s dosahmi koronakrízy vyzýva hlava štátu na podporu ľudí, ktorí stratili zamestnanie.

Nebezpečné správanie

Vyšetrovanie sudcov signalizuje podľa Čaputovej to, že justícia má šancu byť očistená. Zároveň sa pýta, ako je možné, že k tomu došlo náhodne, keď sa na základe vraždy dvoch mladých ľudí identifikovala komunikácia Mariana Kočnera. „Ako je možné, že nezafungovali vnútorné mechanizmy kontroly, to znamená disciplinárne súdnictvo v rámci justície? Ako je možné, že navrch mala solidarita sudcov alebo iných osôb, ktoré museli tušiť, že k niečomu takému ako systému dochádza?“ pýtala sa prezidentka.

Mechanizmy štátu, ktoré majú byť na to určené, podľa nej umožnili vybudovanie tohto systému. „A iba náhodou sa došlo na to, že tam dochádza k správaniu, ktoré je absolútne nebezpečné pre fungovanie štátu,“ doplnila. Prezidentka považuje za neprípustné, ak sa spravodlivosť zneužije a použije na obohacovanie jednotlivcov.

Širšia zmena

Hlava štátu poukázala na potrebu urobiť v prokuratúre širšiu zmenu. Ak sa parlament rozhodne rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu kandidovať na generálneho prokurátora, nepovažovala by to za ústavne kolízne. „Je ale dobré, aby zadefinovanie bolo najviac zodpovedajúce požiadavkám na túto pozíciu,“ uviedla s tým, že by malo ísť o odbornosť i osobnostné predpoklady. Je však podľa nej potrebné riadne to zadefinovať a bude záležať na každom jednom slove.

Za problematické zatiaľ považuje možnosť odvolania šéfa prokurátorov, pretože funkcia má byť nezávislá od politických vplyvov. „Aby politici vrátane mňa ako prezidentky sme nemohli takúto figúru z pozície generálneho prokurátora odvolať. Pretože tam môžu byť rôzne politické záujmy,“ doplnila.

Dôstojný život

Prezidentka v súvislosti s vplyvmi koronakrízy považuje za dôležité, aby mali nezamestnaní garantované právo na dôstojný život. „Pre mňa bude dôležité aj v komunikácii s vládou, akým spôsobom je možné podporiť skupiny obyvateľov, čiže nehovoriť len o podpore pre zamestnávateľov, podnikateľov, ale aj ľudí, ktorí z pomeru získavania príjmov vypadli a potrebujú sa dostať do sociálnej siete, ktorá ich musí zachytiť,“ skonštatovala.

Pri investovaní prostriedkov pomoci od EÚ by sme mali podľa hlavy štátu využiť príležitosti na reštrukturalizáciu ekonomiky, ktorá je teraz veľmi závislá napríklad od automobilového priemyslu. „To znamená investície do vedy a výskumu, do ekonomiky s tzv. pridanou hodnotou či zelená ekonomika,“ povedala prezidentka s tým, že slovenská ekonomika by sa mala posunúť, aby sme boli viac sebestační a menej závislí od externých zdrojov.

Zdroj: TASR