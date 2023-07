2 Galéria Zdroj: Polícia SR - BB kraj Pri HROZIVEJ nehode sa auto viackrát prevrátilo: Tri osoby sú ŤAŽKO zranené, FOTO Mladý vodič osobného auta podľa slov polície z doposiaľ nezistených príčin prešiel v smere jazdy vpravo, kde narazil do zvodidiel. Čo nasledovalo? 22. júl 2023 Jakub Forgács Rôzne

Polícia v Lučenci vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v sobotu o 2:50 hod. na ceste I/16 pri Vidinej smerom na Lučenec. Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„25-ročný vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel v smere jazdy vpravo, kde narazil do zvodidiel, následne prešiel do protismeru, zišiel do priekopy, kde sa auto viackrát prevrátilo,“ uviedli.

„Vodič a dvaja spolujazdci sa pri nehode ťažko zranili, ďalšia spolujazdkyňa je zranená ľahko,“ dodali muži zákona so slovami, že polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a nehoda je v štádiu vyšetrovania.

