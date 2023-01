Zdroj: 90s the Show Prichádza NAJVÄČŠIA retro párty roka! 90s the Show prinesie LEGENDY tanečnej hudby Elektrizujúca atmosféra, tisíce baviacich sa ľudí a živé vystúpenia najznámejších hviezd tanečnej scény 90. rokov. To všetko budete môcť zažiť iba počas veľkolepého 90s the Show. 20. január 2023 Kultúra

20. január 2023 Kultúra Prichádza NAJVÄČŠIA retro párty roka! 90s the Show prinesie LEGENDY tanečnej hudby Elektrizujúca atmosféra, tisíce baviacich sa ľudí a živé vystúpenia najznámejších hviezd tanečnej scény 90. rokov. To všetko budete môcť zažiť iba počas veľkolepého 90s the Show.

Zdroj: 90s the Show

Spomínate si na éru, keď sme hudbu obľúbených interpretov nahrávali z rádia a klipy sme mohli sledovať iba v televíznych hudobných reláciách? Už onedlho sa vrátime v čase!

Žilinská Niké Aréna v sobotu 18. februára ožije nestarnúcimi hitmi tanečnej hudby 90. rokov minulého storočia.

Najväčšie hviezdy tanečnej scény prináša akcia s názvom 90s the Show.

Podobné podujatia vypredávajú haly po celej Európe a Slovensko nie je výnimkou. V Žiline sa takáto akcia koná po prvýkrát. Zaspomínajte si na svoju mladosť, nezabudnuteľné diskotéky a prvé lásky.

Svetové hviezdy v Žiline

O elektrizujúcu atmosféru sa postarajú vystúpenia svetoznámych interpretov 2 Unlimited (No Limit, Tribal Dance), La Bouche (Be My Lover, Sweet Dreams), SNAP! (The Power, Rhytm is a Dancer), Dr. Alban (It´s My Life, Sing Hallelujah!), ICE MC (Take Away the Coloir, It´s A Rainy Day) a 666 (Paradoxx, Supa – Dupa – Fly). Medzi vystúpeniami jednotlivých hviezd bude hrať DJ.

O kvalitný zvuk a svetelné efekty sa postará legendárne Ministry! Celým 90s the Show bude sprevádzať moderátor Rádia Vlna Martin „Chyno“ Chynoranský.

Nezabudnuteľné stretnutie

Skvelú zábavu v štýle 90. rokov minulého storočia si môžete užiť od 39 eur (vstupenka na státie na ploche), až po 59 eur (sedenie v sektoroch B, C, G, H, I).

Pokiaľ chcete zážitok pozdvihnúť na ešte vyššiu úroveň, okrem vstupeniek na státie či na sedenie máte možnosť kúpy špeciálnych VIP či Meet&Greet vstupeniek. V cene VIP vstupenky (129 eur) je zahrnuté aj chutné občerstvenie. Meet&Greet (259 eur) vstupenka vám navyše dá skvelú možnosť stretnúť sa s obľúbenými interpretmi.

Vstupenky na 90s the Show si môžete kúpiť v sieti Ticketportal.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: 90s the Show

Zdroj: 90s the Show