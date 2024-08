9. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Prichádza vlna EXTRÉMNYCH horúčav! V dovolenkových destináciách bude až 47 °C Dovolenkári by sa mali mať na pozore. Viaceré obľúbené destinácie zasiahne extrémne teplo.

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a vytúžený relax ani náhodou neprekazí ochladenie. Práve naopak. Prichádzajú nebezpečné horúčavy. Na základe hlásení viacerých zahraničných médií o tom informuje server tn.cz.

Prichádza peklo

Už v sobotu majú obrovské horúčavy zasiahnuť Maroko.

Podľa tamojších meteorológov by tam teploty mali dosiahnuť extrémnych 47 stupňov Celzia.

Takéto teploty by mali nastať v hlavnom meste Marrákeš a aj v ďalších oblastiach. Horúčavy by tam mali pretrvať minimálne do pondelka.

Najvyšší stupeň výstrah pred extrémnym teplom platí aj v okresoch Vila Real, Bragançu a Guerdu v Portugalsku. Nadpriemerne teplo bude aj v ďalších oblastiach a na pozore by sa mali mať aj dovolenkári v Španielsku. V Malahe sa majú teploty pohybovať okolo 35 stupňov a najteplejšie bude v utorok.

Horúco bude aj inde

Teplo bude aj vo Francúzsku. Napríklad v Paríži majú v pondelok teploty prekročiť hranicu 35 stupňov. Nad 30 stupňov Celzia má byť po celý budúci týždeň aj v letovisku Caorle.

Najvyšší stupeň varovania vydali aj pre viacero oblastí Chorvátska. Pre Dubrovník a Rijeku platí predpoveď, ktorá po celý týždeň očakáva teploty dosahujúce až 35 stupňov Celzia. Medzi 30 až 34 stupňami má byť aj v časti pobrežia od Slitu po Zadar.

Ak ste na dovolenke v Egypte, pozor by ste si mali dať aj vy. „Pre Hurghadu hlásia meteorológovia 38 stupňov Celzia, ktoré majú udrieť v sobotu av nedeľu. Nasledujúce dni sa majú teploty stále pohybovať nad 35-stupňovou hranicou. Okolo 35 stupňov má byť v nasledujúcich dňoch aj v Marsa Alam,“ píše portál s tým, že pokiaľ plánujete výlet do Luxoru, pripravte sa na teploty, ktoré prekročia hranicu 40 stupňov.

