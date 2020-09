20. september 2020 Správy Zo Slovenska PRIESKUM: Voľby by vyhralo hnutie OĽANO, na krk mu dýcha Pellegriniho Hlas

Ak by sa voľby konali teraz, do parlamentu by sa dostali aj Kotlebovci či progresívne Slovensko. Pozrite, čo ukázal najčerstvejší prieskum.

Zdroj: TASR

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v týchto dňoch, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 17 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov.

Treťou by bola SaS so ziskom 11,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo spolu sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 14. do 18. septembra na vzorke 1007 respondentov realizovala agentúra Median SK pre RTVS.

Štvrtou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Smer-SD, ktorému by dalo hlas 9,1 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala ešte ĽSNS s 8,8 percenta, strana Sme rodina so ziskom 8,7 percenta a Progresívne Slovensko s výsledkom 6,6 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostalo KDH s výsledkom 4,2 percenta a strana Za ľudí s 3,4 percenta hlasov. SNS a Vlasť by volilo zhodne 2,5 percenta respondentov. SMK by podľa prieskumu získala 2,3 percenta hlasov, Dobrá voľba 1,8 percenta, Spolu-OD 1,3 percenta a Socialisti.sk 1,2 percenta.

