1. september 2023 Politika PRIESKUM zamiešal kartami: Progresívci sa dotiahli na SMER, Hlas je MIMO prvej trojky Najnovší prieskum priniesol poriadne prekvapivé výsledky. Ako by dopadli voľby, keby sa konali koncom augusta?

Voľby do Národnej rady SR by koncom augusta vyhrali strany Smer-SD a Progresívne Slovensko so zhodnou podporou 17,8 percenta. Tretie by bolo hnutie Republika so ziskom 10,2 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK pre RTVS.

Strany v parlamente

Do parlamentu by sa dostal aj Hlas-SD (9,4 percenta), Sme rodina (8,2 percenta) a KDH (7,3 percenta). Miesta v parlamente by získala aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (7,1 percenta). Dostatočnú podporu by mala tiež SaS (6,7 percenta) a SNS (5,5 percenta).

Kto by skončil pred bránami?

Pred bránami Národnej rady SR by skončili Demokrati (3,6 percenta) a ĽSNS (2,3 percenta).

Smer a Progresívne Slovensko by obsadili v parlamente po 30 kresiel. Republika by mala 17 a Hlas 16 poslancov. Hnutie Sme rodina by získalo 13 mandátov, KDH a koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia zhodne dvanásť. SaS by mala v parlamente jedenásť zástupcov a SNS deväť.

Volebný model zrealizovala agentúra Median SK medzi 25. a 31. augustom na vzorke 1 002 respondentov.

Zdroj: TASR