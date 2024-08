27. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Prinesie záver prázdnin ochladenie? Ale KDEŽE! Takéto počasie sľubuje prvý JESENNÝ mesiac Meteorologická jeseň už klope na dvere, no ochladenie neprinesie. Sledujte, na čo sa musíme pripraviť.

Meteorologická jeseň sa rýchlo blíži, no výraznejšiu zmenu počasia zatiaľ čakať nemôžeme. „Počasie už niekoľko dní na našom území ovplyvňuje rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá má svoj stred nad Ruskom a tiahne sa naprieč východnou Európou, Balkánom až nad severnú Afriku. Táto tlaková výš je natoľko mohutná, že blokuje príchod a postup frontálnych systémov od západu cez naše územie,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Hoci nad Českom a nad Rakúskom výrazne prší, počasie u nás tento front vo výraznej miere neovplyvní. Vďaka zvýraznenému vplyvu tlakovej výše môžeme počas nasledujúcich dní na Slovensku očakávať relatívne stabilné a predovšetkým veľmi teplé počasie.

Aký bude záver leta?

„Leto má pred sebou posledný týždeň a počnúc budúcu nedeľu štartuje na našom území jesenné počasie. Záver leta skutočne aj letný bude. Do našej oblasti bude aj naďalej prúdiť veľmi teplý vzduch od juhu, ktorý bude dvíhať teploty na Slovensku vysoko nad +30 °C,“ dodáva server.

Počas týždňa sa dočkáme len slabších prehánok alebo búrok. Najvýraznejšie búrky by mali doraziť v utorok, no nemalo by ísť o nič zásadné. Vplyv tlakovej výše bude výrazný a pred nami je letný týždeň. September prinesie aj meteorologický začiatok jesene, no zmena bude iba minimálna.

Prvý jesenný mesiac

„Prvý septembrový týždeň prinesie opäť veľmi teplé počasie. O žiadny nástup jesene nepôjde a pocítime ho len v kalendári. Slovensko čaká aj naďalej veľmi teplé počasie, pri ktorom pôjdu teploty aj nad hranicu +30 °C a taktiež bude veľmi sucho,“ informuje iMeteo.sk.

Očakáva sa síce viac búrok, no aktuálne všetko naznačuje tomu, že zrejme až do polovice septembra rozhodne s výrazným ochladením netreba počítať. Počas nasledujúcich dvoch týždňov bude o zhruba 5 až 10 °C teplejšie ako je bežné, čo môžeme považovať za výrazný extrém.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk