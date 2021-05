Zdroj: TASR/František Iván Pripravte sa, čoskoro na Slovensku skončí NÚDZOVÝ STAV! Kedy sa tak stane? Momentálne je v platnosti núdzový stav, ktorý vláda predĺžila 26. apríla o tridsať dní. Lenže, keď ho parlament neschváli, dlhšie ako 20 dní nemôže trvať. 12. máj 2021 han Zo Slovenska

12. máj 2021 han Zo Slovenska Pripravte sa, čoskoro na Slovensku skončí NÚDZOVÝ STAV! Kedy sa tak stane? Momentálne je v platnosti núdzový stav, ktorý vláda predĺžila 26. apríla o tridsať dní. Lenže, keď ho parlament neschváli, dlhšie ako 20 dní nemôže trvať.

Už si ani nespomíname, kedy sme fungovali inak ako „pod“ núdzovým stavom. To sa však zmení! „Budeme sa o tom rozprávať a vyhodnotíme to na základe čísel,“ prináša slová premiéra Eduarda Hegera portál tvnoviny.sk.

Slová ministerky

Je čas zrušiť núdzový stav a zákaz vychádzania. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí). „Pandemická situácia sa celkovo lepší, nie je dôvod, aby sme mali zákaz vychádzania a núdzový stav,“ skonštatovala Remišová s tým, že návrh na zrušenie núdzového stavu na rokovaní predložia.

To, že zrušenie núdzového stavu bude predmetom diskusie na vláde, potvrdil aj premiér. A nebol jediný. Už niekoľko dní dozadu sa za zrušenie núdzového stavu hlásila strana Richarda Sulíka (SaS), či Sme rodina na čele s Borisom Kollárom.

Čo z toho vyplýva? „Keď ho kabinet nezruší, tak sa automaticky končí z pondelka na utorok 18. mája,“ píšu tvnoviny.sk

Čo bude bez neho?

Mnohí si kladiete túto otázku, pretože núdzový stav sa automaticky spája so zákazom vychádzania. Áno, ten by tiež prestal platiť. Lenže, čo by to znamenalo napríklad v takých nemocniciach? „Bez núdzového stavu môžu zdravotníci štrajkovať či podať výpoveď, čo im teraz umožnené nie je,“ píše portál refresher.sk.

Bežní občania by sa mohli pokojne pohybovať, dokonca by ich nemohol nikto kontrolovať pri presune do iného okresu a žiadať od nich negatívny antigénový test. Taktiež, by bolo možné sa zhromažďovať. Je tu však niečo, čo by takúto „voľnosť“ mohlo zmeniť.

„Núdzový stav má totiž nahradiť novelizácia zákona o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti práve mimo núdzový stav. A teda by v podstate všetko platilo tak ako doteraz,“ informujú tvnoviny.sk.

