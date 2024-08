21. august 2024 Zo Slovenska PROBLÉMY po novele Trestného zákona: Známy reťazec hlási ZVÝŠENÝ počet krádeží! Jeden z reťazcov eviduje väčšie množstvo krádeží vo svojich prevádzkach. Minister odmieta, že by za to mohla novela Trestného zákona.

Necelé tri týždne od účinnosti novej legislatívy nie je možné vyhodnocovať efekt novely Trestného zákona na mieru kriminality, preto je i nekorektné hovoriť o náraste deliktov v dôsledku zmeny trestných kódexov. Na utorkovej tlačovej konferencii to zdôraznil minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD).

Minister tvrdenia odmieta

Zároveň odmietol medializované vyjadrenia, že v súvislosti s novelou Trestného zákona sa zvýšil počet drobných krádeží v obchodoch. „Takáto analýza v takom krátkom čase od nadobudnutia platnosti zákona je absolútne zavádzajúca,“ upozornil Susko. O zmene výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu, sa podľa jeho slov neuvažuje. V tejto súvislosti pripomenul, že i priestupok je protiprávnym činom, za ktorý je jeho páchateľ zodpovedný. „Musí buď naradiť škodu, alebo je sankcionovaný v rámci priestupkového konania,“ upozornil.

Dostanú sa na slobodu

Kritizoval aj vyjadrenia o tom, že novela Trestného zákona umožní prepustenie na slobodu „tisícov“ odsúdených. Podľa jeho slov by sa k relevantným číslam o tom, koľkých väzňov sa dotkne novela trestných kódexov, mal dostať rezort do niekoľkých týždňov. „Určite to však nebudú tisíce, náš odhad hovorí, že by to malo byť plus-mínus do 200 ľudí,“ upozornil Susko. Dodal, že do skupiny odsúdených, ktorí by sa prostredníctvom novely Trestného zákona mohli dostať na slobodu, nemožno automaticky zarátať páchateľov drobných krádeží. „Väčšina z nich bola odsúdená za súbeh s ďalšími trestnými činmi, či už to boli drogové delikty alebo lúpeže. Pri týchto činoch trestná zodpovednosť nezaniká,“ povedal.

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR na februárovej schôdzi. Účinnosť nadobudla v auguste. Okrem iného sa zmenili viaceré trestné sadzby a upravili hranice škôd. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu a jej možné dôsledky kritizovala opozícia, okrem prepustenia páchateľov trestných činov varovala aj pred nárastom kriminality v súvislosti so zvýšením hranice minimálnej škody.

Obchody hlásia viac krádeží

Z predajní obchodov mizne alkohol, drogéria ale aj športové oblečenie. Ako informovalo SME, po zavedení novely Trestného zákona do praxe hlásia obchody nárast počtu krádeží. Pripomína, že problémom môže byť to, že po novom už krádež do 700 eur nie je považovaná za trestný čin.

Medzi predajcami, ktorí evidujú zvýšený počet krádeží, je napríklad Billa. "Ide najmä o zaujímavejší, drahší tovar a hodnota uvedených krádeží stúpla úmerne so zmenou zákona,“ povedal pre SME hovorca spoločnosti.

Denník N upozornil, že za posledných niekoľko dní sa novelou trestných kódexov dostala na slobodu už viac ako stovka odsúdených.

K pondelku (17. augusta) to malo byť konkrétne sedem obvinených z výkonu väzby a 117 odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody. Na slobodu sa mali dostať hlavne páchatelia drobných krádeží. Vo viacerých prípadoch pritom išlo o niekoľkonásobne trestaných. Spoza mreží však vyšli aj ľudia stíhaní za vydieranie či ublíženie na zdraví.

Neštítia sa ničoho

„Mali sme stretnutia v regiónoch, mnohí starostovia sa nám sťažovali, že od prijatia novely Trestného zákona sa závratným spôsobom zvýšila drobná kriminalita,“ uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová.

Správy podľa nej preukazujú aj to, že po zvýšení hranice minimálnej škody, ktoré drobné krádeže posunulo na úroveň priestupkov, sa takýmito činmi nemajú chuť zaoberať ani policajti. Rovnako sa odvolala aj na informácie od zástupcov obchodných reťazcov. „Hovoria nám, že ľudia sa neštítia kradnúť ani priamo pred nimi, neštítia sa ani opakovane kradnúť,“ vyhlásila predsedníčka strany Za ľudí. Minister spravodlivosti podľa nej tiež klamal, keď v utorok tvrdil, že opakované krádeže sa postihujú ako trestné činy.

