Veľké zmeny v PZP: V týchto prípadoch od vás môže poisťovňa žiadať VRÁTENIE peňazí!

Od prvého augusta vstúpili do platnosti zmeny v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Portál peniaze.sk upozornil na prípady, kedy od vás po novom môže poisťovňa začať vymáhať peniaze, ktoré poškodenému musela po nehode uhradiť.

Toto pre vás môže byť likvidačné!

„Ak kolíziu spôsobíte úmyselne, môže od vás poisťovňa žiadať náhradu celého vyplateného plnenia (a to bez ohľadu na to, či ste mali dobrý dôvod na to, aby vám „rupli nervy“),“ píše server.

Poisťovňa od vás môže žiadať náhradu aj v prípade, ak ste viedli vozidlo bez vedomia jeho prevádzkovateľa alebo proti jeho vôli. Finančné problémy vás môžu čakať aj v prípade, ak ste šoférovali pod vplyvom návykovej látky alebo ste odmietli vykonanie skúšky na jej prítomnosť a aj v prípade šoférovania bez vodičského preukazu alebo počas zákazu šoférovania.

„Náhrada až do 100 % výšky vyplateného plnenia poisťovni patrí len vtedy, ak ste o technickej nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke vedeli a jeho stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenými ujmami,“ píšu peniaze.sk.

Na čo si dať ešte pozor?

Kompletné uhradenie plnenia od vás môže poisťovňa žiadať aj v prípade, ak ste dovolili šoférovať niekomu, kto nemal. Napríklad ak ste niekomu, kto sa pripravuje na skúšky na vodičák, dovolili šoférovať na odľahlom mieste (poľná cesta a pod.).

Poisťovňa môže od vás požadovať náhradu aj v prípade, ak porušíte informačné povinnosti voči poisťovni. Sem patrí napríklad nenahlásenie škodovej udalosti v stanovenom termíne, neoznámenie zmeny v identifikačných údajoch či v EČV. V takomto prípade môže poisťovňa žiadať vrátenie 50 percent súčtu plnení. Ak vaše omeškanie trvalo menej ako 15 dní, môže od vás poisťovňa vymáhať sumu do 30 percent úhrnu vyplatených poistných plnení.

Do problémov (regres až do 50 % úhrnu vyplatených plnení) vás môže dostať aj neohlásenie dopravnej nehody, nevyplnenie alebo nepodpísanie tlačiva určeného na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Netoleruje sa, ani keď na mieste nehody nepočkáte na políciu alebo ste po nehode požili alkohol či inú návykovú látku.

