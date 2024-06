13. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska PROBLÉMY známeho elektra pokračujú: Zatvorí DESIATKY obchodov a prepúšťa zamestnancov Firme, ktorá sa topí v problémoch, mal pomôcť investor. Ten sa však ešte nenašiel a spoločnosť pristúpila k drastickým krokom.

Zdroj: Okay.sk

Už sme vás informovali, že reťazec Okay má problémy a niekoľko mesiacov hľadá investora, ktorý by spoločnosti zameranej na predaj elektroniky a nábytku pomohol preklenúť mimoriadne náročné obdobie.

Ako najnovšie píšu české Hospodářské noviny (HN), firme sa investora stále nepodarilo nájsť a dostala sa „na hranu svojej existencie.“

Dostali výpovede

„Minulý týždeň sa v Okay podľa informácií HN od niekoľkých zdrojov zvnútra spoločnosti spustila vlna výpovedí, rozhodlo sa o zatvorení časti predajní a rozbehli sa personálne rošády vo vedení firmy,“ píše denník s tým, že zmeny sa majú týkať aj pozície zakladateľa a majiteľa Henricha Životského.

Majiteľ ešte v apríli povedal, že o vstup do firmy majú záujem viacerí investori zo zahraničia. Najďalej sa v celom procese mala dostať nemecká spoločnosť Mutares, no rokovania údajne uviazli na mŕtvom bode. Vedenie firmy pre HN proces rokovaní s investormi nekomentovalo.

Zatvoria 30 predajní

Na poslednom stretnutí so zamestnancami mala prísť reč na reštrukturalizáciu. „Na konci mája začali padať výpovede, celkom by počas nasledujúcich týždňov malo z Okay odísť zhruba 40 ľudí,“ píše server, pre ktorý jeden zo zamestnancov prezradil, že im ponúkli odchod k 1. júnu s tým, že by dostali mesačnú kompenzáciu, alebo dvojmesačnú výpovednú lehotu s jedným platom.

„V pláne je tiež uzavretie troch desiatok kamenných predajní Okay naprieč Českom aj Slovenskom. Ide zhruba o tretinu z necelých 100 obchodov, ktoré spoločnosť celkom má,“ informovali Hospodářské noviny. Firma má na Slovensku 35 pobočiek.

Budúcnosť siete je neistá. Problémy v spoločnosti majú dosahovať obrovských rozmerov. „Dlhy voči dodávateľom údajne narástli do desiatok miliónov korún, poisťovne obmedzujú kreditné rámce, za ktoré si obchody tovar na sklad kupujú,“ vysvetľuje portál HN.cz.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk