Známy elektroreťazec Okay KRACHUJE: Podarí sa majiteľovi zachrániť ho?

Spoločnosť prevádzkuje predajne na slovenskom, ale aj českom trhu, na ktorých má otvorených viac ako 120 pobočiek. Sieť Okay, ktorá sa zaoberá predajom elektra, ale aj nábytku, sa na trhu už dlhšie nedarí.

Už mesiace hľadá nového investora, ktorý by jej mohol pomôcť s kapitálom, prípadne by ju celú prevzal. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk, ktorý sa odvoláva na české Hospodárske noviny.

Spoločnosť sa snaží nájsť nového investora čím skôr. Vedenie predajní OKAY pre české Hospodárske noviny uviedlo, že dokončenie celého procesu by mohlo trvať do dvoch mesiacov. Vedenie ale nespresnilo, či plánujú predať celú firmu, alebo len jej časť.

„Zároveň z trhu presakujú správy o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom a poisťovne jej obmedzujú takzvaný kreditný rámec, teda objem peňazí, za ktoré si predajca môže objednávať tovar a brať si ho na sklad,“ píšu Hospodárske noviny.

