27. júl 2024 Zo Slovenska Prvá SAMOOBSLUŽNÁ predajňa sa im osvedčila: Známa sieť pripravuje otvorenie ĎALŠÍCH Po bežných otváracích hodinách v obchode nakúpite, no predavačky v ňom už nenájdete. Známa sieť má v pláne otváranie ďalších automatizovaných obchodov.

COOP Jednota koncom mája otvorila pre Slovensko unikátnu prevádzku – plne automatizovanú predajňu. Dočkali sa jej zákazníci v obci Šalgočka v Trnavskom kraji (okres Galanta).

Samoobslužná prevádzka

Predajňa je otvorená 24 hodín denne. Počas dňa funguje klasicky s personálom, po bežných otváracích hodinách je zákazníkom k dispozícii v samoobslužnom režime. Na vstup je v tomto prípade potrebná vernostná kartička, ktorú musíte pri vstupe naskenovať. Nakupovať takto môžu zákazníci vo veku nad 18 rokov.

Následné blokovanie a platba za tovar prebieha na samoobslužnej pokladni. Po zaplatení opäť zákazník naskenuje vernostnú kartičku pri dverách a je vypustený z predajne.

Pribudnú ďalšie?

„Automatizované predajne budeme postupne realizovať vo viacerých regiónoch Slovenska, v rôznych lokalitách a formátoch našej maloobchodnej siete. Všetky budú fungovať hybridným spôsobom. Znamená to, že počas bežnej otváracej doby budú predajne otvorené v klasickom režime s personálom. Po zatvorení predajne bude predajňa v móde bez personálu. Sortiment predajní bude počas bežnej prevádzkovej doby aj počas samoobslužnej prevádzky totožný, nebude pre zákazníkov obmedzovaný. Bezpečnosť a ochranu predajne i tovaru budú sledovať sofistikované kamerové systémy a umelá inteligencia (AI)," povedal po otvorení prvej automatizovanej predajne Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Nový systém sa im osvedčil

Ako teraz informovali tvnoviny.sk, spoločnosť je podľa prvých čísel s projektom spokojná. Predajňu navštevujú aj obyvatelia okolitých obcí, ktorí aj počas víkendov a sviatkov vykonali desiatky nákupov.

„Z pohľadu skladby nákupného košíka možno konštatovať, že zákazníci v rámci bezobslužného režimu realizujú bežné nákupy. V súčasnosti sú na prvých priečkach nealko nápoje, pivo, nanuky, pečivo, avšak značnú časť nákupov tvoria tovary dennej potreby, na varenie, pre domácnosť atď.,“ prezradila pre server hovorkyňa Jana Kuklová.

Ako avizovali už na prelome mája a júna, pripravujú aj ďalšie takéto predajne. COOP Jednota prezradila, že pôjde o viaceré regióny a predajne môžu byť vo vidieckom aj mestskom prostredí.

„Aktuálne máme rozpracované viaceré predajne formátu 24/7 v rôznych regiónoch a neradi by sme zákazníka zavádzali, ktorá bude tá druhá v poradí,“ dodala hovorkyňa. Podľa informácií tvnoviny.sk by táto lokalita mohla byť známa do niekoľkých týždňov, pričom do konca roka chce sieť otvoriť až desať samoobslužných predajní.

