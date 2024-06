3. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Dočkali sme sa! Na Slovensku otvorili prvú SAMOOBSLUŽNÚ predajňu Známa sieť potravín splnila avizovaný sľub. Na Slovensku otvorila prvú samoobslužnú predajňu.

COOP Jednota pred časom avizovala, že pripravuje spustenie siete samoobslužných predajní. Už vtedy informovala, že prvá takáto predajňa sa bude nachádzať v Trnavskom kraji.

Ako sľúbili, tak aj plnia. Prvú automatizovanú predajňu, ktorá bude fungovať pre zákazníkov v nonstop režime, otvorila COOP Jednota Galanta v obci Šalgočka.

Vyriešili problém

„Predajňa v Šalgočke bola v prevádzke ako predajňa potravín viac ako 40 rokov. Z dôvodu viacerých prevádzkových a ekonomických ukazovateľov a nedostatku personálu sme boli nútení prevádzku zatvoriť. V roku 2023 sme na podnet starostky obce Šalgočka začali uvažovať o novej forme predaja v hybridnom režime. Vznikla tak myšlienka priniesť občanom Šalgočky niečo unikátne, byť im nablízku nonstop. Hlavným cieľom bolo, aby občania mohli nakupovať v blízkosti svojich domovov, v pešej dostupnosti, bez nutnosti cestovať do vedľajších obcí či miest,“ prezradila podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta Júlia Ančinová.

Počas bežnej otváracej doby sú zákazníkom k dispozícii aj známe extra služby: úhrada poštových poukážok, šekov, bankových zloženiek a pri platbe kartou si môžu aj vybrať hotovosť.

Spoločnosť uvádza, že o spustení samoobslužnej predajne uvažovala už dlhšie. Presvedčili ju aj skúsenosti zo zahraničia.

Ako to funguje?

Na celý nákupný proces dohliada v automatizovanej predajni umelá inteligencia a kamerový systém. Predajňa je napojená na pult centrálnej ochrany a v prípade neočakávaných situácií si zákazník vie privolať pomoc. Zákazníci môžu v predajni nakupovať neobmedzene 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

"Na predajnej ploche necelých 150 m² ponúkame zákazníkom okrem tradičného sortimentu aj miestne regionálne produkty, ako napríklad mäsové výrobky z Paty či obľúbené pečivo z Váhoviec. Prevádzka je otvorená s personálom v čase od 6:00 do 12:00, v sobotu v čase od 6:00 do 11:00 a počas zvyšných hodín je v samoobslužnom režime. Naša predajňa je tu pre všetkých, tradičných zákazníkov i tých, pre ktorých sú moderné technológie súčasťou každodenného života. Dôležité je, aby sa zákazník zaregistroval priamo v predajni, dostane vernostnú kartu a môže nakupovať kedykoľvek,“ vysvetľuje Ančinová.

Na vstup do a aj východ z predajne slúži vernostná karta. Ak už zákazník vernostnú kartu má, stačí mu doplniť osobné údaje priamo v predajni. Vstup majú umožnení zákazníci vo veku nad 18 rokov.

Všetko vyrieši QR kód

"V budúcnosti budeme na vstup do predajne využívať mobilnú aplikáciu COOP Jednota klub. Postup bude veľmi jednoduchý, zákazník sa najprv prihlási do aplikácie, v ktorej si vygeneruje QR kód na otvorenie dverí do predajne a následne môže nakupovať. Pred skenovaním tovaru na samoobslužnej pokladnici musí zákazník opäť najprv naskenovať QR kód z aplikácie, ktorý ho identifikuje, a následne až jednotlivé tovary. Platba za nákup môže byť iba bezhotovostná, prostredníctvom platobného terminálu. Pri odchode z predajne treba znova použiť QR kód na otvorenie dverí. V prípade predajne v Šalgočke je vstup do predajne v samoobslužnom režime možný len cez vernostnú kartu,“ vysvetľuje postup pri nákupe Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Súčasťou registrácie je aj overenie identity voči občianskemu preukazu. Spoločnosť tak vie garantovať vstup zákazníkom vo veku nad 18 rokov.

Pripravujú aj ďalšie

„Automatizované predajne budeme postupne realizovať vo viacerých regiónoch Slovenska, v rôznych lokalitách a formátoch našej maloobchodnej siete. Všetky budú fungovať hybridným spôsobom. Znamená to, že počas bežnej otváracej doby budú predajne otvorené v klasickom režime s personálom. Po zatvorení predajne bude predajňa v móde bez personálu. Sortiment predajní bude počas bežnej prevádzkovej doby aj počas samoobslužnej prevádzky totožný, nebude pre zákazníkov obmedzovaný. Bezpečnosť a ochranu predajne i tovaru budú sledovať sofistikované kamerové systémy a umelá inteligencia (AI). Súčasťou predajní sú moderné technologické inovácie, ktoré slúžia na bezproblémový chod predajne a pohodlný nákup, ako napr. audiokomunikátor pre obojsmernú komunikáciu zákazníka a dohľadového centra,“ dodal Michal Švrček.

Spoločnosť vo vyhlásení, ktoré nám poskytla, avizuje, že otvorenie ďalších automatizovaných predajní je plánované na letné mesiace.

Zdroj: Dnes24.sk