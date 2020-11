4. november 2020 Milan Hanzel Správy Politika PRVÉ slová Kollára po nehode: Ušiel som hrobárovi z lopaty, hovorí pripútaný k posteli

Pred viac ako týždňom obletela Slovensko správa o nehode predsedu NR SR Borisa Kollára. Až teraz sa politik ukázal verejnosti a pohľad na neho potvrdzuje, že mu išlo o život.

Zdroj: Facebook.com/Boris Kollar

Je naďalej vo vážnom stave! Pred pondelkovým rokovaním vlády to potvrdil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). „Nemám súhlas, aby som o jeho zdravotnom stave informoval, ale je to vážny stav,“ uviedol.

Ozval sa z lôžka

Aktuálne sa už k slovu dostal samotný Kollár. „Chcem vás pozdraviť a poďakovať sa každému za povzbudivé slová. Veľmi si to vážim. Chcem sa osobne poďakovať ochrankárovi a šoférovi, ktorí aj napriek tomu, že boli zranení, mi poskytli prvú pomoc,“ začal Kollár svoj prejav, ktorý zavesil na sociálnu sieť. Líder strany Sme rodina hovoril aj o lekároch v bratislavských nemocniciach.

„Naozaj ma vytrhli hrobárovi z lopaty a urobili to tak, že sa budem môcť snáď čoskoro vrátiť do života,“ povedal Kollár.

Vyjadrenie k nehode

„Mohol som si za tých desať dní vymyslieť príbeh, ale postavím sa k tomu. Prečo som bol v aute? Platia výnimky, že sa môžete starať o zverenú osobu. Mal som malého syna Artúra doma celý víkend. On býva s mamou v Moste pri Bratislave a mal ísť odo mňa v pondelok do školy, tak som išiel pre školskú tašku a jeho mame doniesol jedlo,“ opisuje Kollár.

Nevynechal ani missku

Predseda NR SR sa pozastavil aj pri tom, prečo vo vládnej limuzíne sedela finalistka Miss Universe SR a celebritná vizážistka Miroslava Fabušová. „Z Mostu pri Bratislave som išiel do Dunajskej Lužnej, kadiaľ stále chodím a volal som s kamarátkou, ktorá ma požiadala, či by som ju nehodil do mesta do lekárne. Samozrejme, že som neodmietol a proste som ju zobral. Potom sme mali haváriu,“ dodal Kollár.

„Išli sme na zelenú, vbehli nám do cesty a utiekol som hrobárovi z lopaty. Som vďační tomu hore, že ma tu ešte chvíľu nechal. Ďakujem za pekné správy a našli sa aj hejteri, ktorí neboli príliš príjemní. Tým chcem odkázať, že sa nezmením, a budem stále rovnaký,“ poznamenal Boris Kollár.

Čo sa stalo?

Kollár je v nemocnici po dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu 24. októbra na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Uplynulý týždeň absolvoval operáciu, ktorá podľa slov jeho hovorkyne Michaely Jurcovej dopadla úspešne.

Po nehode mal zlomený druhý krčný stavec. Zranili sa aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Záchranári pomáhali štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala.

