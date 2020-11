Dnes o 17:13 Zo Slovenska Matovič je v KARANTÉNE: Bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to!

Premiér bol v kontakte s pozitívne testovaným, a tak odišiel do domácej karantény.

„Nuž … pravidlá musia platiť pre každého rovnako. Keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným, hlásim odchod do domácej karantény,“ napísal na svojom profile na Facebooku premiér Igor Matovič.

Premiéra čaká test

„Spolu sme silnejší ako vírus. A hoci máme našu vlastnú slovenskú, medzičasom odskúšanú, atómovú zbraň na covid, bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to,“ dodal premiér.

Riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády SR Richard Pekar uviedol, že testu sa predseda vlády podrobí v piatok (6. 11.), s nakazeným sa mal stretnúť v nedeľu (1. 11.).

Premiér sa včera a dnes stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na spoločnej tlačovej konferencii. O svojej karanténe ju informoval skôr ako informáciu zverejnil na Facebooku. „Prezidentka sa poradí s kompetentnými odborníkmi ako postupovať a aké opatrenia by mala prijať,“ napísal v stanovisku Prezidentský palác.

A čo poslanci?

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO, ktorí boli s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii, zatiaľ do domácej karantény nepôjdu. Predseda klubu Michal Šipoš uviedol, že zatiaľ nemajú vedomosť, že by sa stretli s človekom nakazeným novým koronavírusom. Ak by sa ochorenie COVID-19 u premiéra potvrdil, situáciu budú podľa jeho slov riešiť.

„Vzhľadom na to, že poslanci nemajú vedomosť o tom, že by boli v kontakte s pozitívnou osobou a ani nejavia žiadne príznaky choroby, v súlade s hygienickými odporúčaniami sa na nich karanténa nevzťahuje,“ uviedol Šipoš.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk