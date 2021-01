7. január 2021 Dnes24.sk Zo Slovenska Sulík vracia úder Matovičovi: Prvých 2,6 milióna antigénových testov je už na Slovensku!

Prvá časť zásielky antigénových testov na ochorenie COVID-19 obstaraných Ministerstvom hospodárstva (MH) SR je už na Slovensku. Ozval sa aj minister hospodárstva Richard Sulík.

Vo štvrtok o tom informoval na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). „Začnem tým, že fyzická prítomnosť ministra hospodárstva na epidemiologickej situácii krajiny nič nezmení. Ak by to tak bolo, nešiel by som na dovolenku. Vianoce a Nový rok som trávil s rodinou v zahraničí, plne v súlade s platnými epidemiologickými pravidlami,“ stojí v statuse Sulíka.

Ďalšie slová

„Už som na Slovensku a spolu so mnou aj antigénové testy v sľúbenom termíne i počte. Počas sviatkov ma plnohodnotne zastúpil môj mimoriadne schopný tím pod vedením Jána Oravca, ktorí by to robili rovnako či by som bol doma, alebo na Severnom póle. O tom je tímová práca. Týmto im ďakujem a úprimne ma mrzí, že je ich práca znevažovaná,“ dodal Richard Sulík.

„Ďalšie testy prídu na budúci týždeň, bude ich dosť a mojim prianím je, aby z nich bolo čo najviac negatívnych,“ doplnil ešte.

Slová hovorkyne

Podľa hovorkyne MH Kataríny Svrčekovej ide o avizovaných 2,6 milióna kusov testov, ktoré sú v súčasnosti v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv SR. Ďalších 2,6 milióna kusov testov z celkového počtu osem miliónov by malo na Slovensko doraziť v závere budúceho týždňa.

Sulík dostal za úlohu obstarať 16 miliónov antigénových testov na rokovaní vlády 19. novembra 2020. Rezort mal testy obstarať k 2., 9., 16. a 31. decembru.

Sulík však premiéra Igora Matoviča (OĽANO) informoval, že termíny sa nedajú bez porušenia zákona splniť. Vláda následne 4. decembra zmenila uznesenie a znížila požadovaný počet testov na osem miliónov.

Spor lídrov

Obstaranie testov je príčinou sporu medzi Sulíkom a Matovičom. Zatiaľ čo Sulík upozorňoval na nepresné zadanie špecifikácie testov zo strany ministerstva zdravotníctva, premiér svojho ministra obviňoval z neschopnosti a opakovane mu dlhý čas dodávky testov vyčítal. Situácia vygradovala v polovici decembra, keď Matovič v rozhlasovej relácii vyzval Sulíka na odstúpenie.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

HLÁSIM SA Z BRATISLAVY :-) Začnem tým, že fyzická prítomnosť ministra hospodárstva na epidemiologickej situácii krajiny... Posted by Richard Sulik on Thursday, January 7, 2021

Zdroj: Dnes24.sk/TASR