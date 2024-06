6. jún 2024 Zo zahraničia Putin opäť POHROZIL: Hovorí o vyzbrojení ďalších krajín, aby ZAÚTOČILI na Západ Putin hrozí vyzbrojením krajín, ktoré by mohli zasiahnuť západné ciele.

Zdroj: TASR/AP

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Rusko a Spojené štáty sú v „neustálom kontakte“ v súvislosti s možnou výmenou väzňov, ktorá by viedla k prepusteniu väzneného amerického novinára Evana Gerškoviča, ktorý bol minulý rok zatknutý na základe obvinení zo špionáže. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

„Príslušné orgány v USA a Rusku sú v neustálom vzájomnom kontakte a, samozrejme, rozhodnú sa len na základe reciprocity,“ povedal Putin reportérom zahraničných tlačových agentúr.

Dodajú zbrane pre útoky na západné ciele?

Putin v stredu tiež skritizoval dodávky zbraní dlhého doletu Západom na Ukrajinu a vyhlásil, že Moskva by mohla podobnými zbraňami vyzbrojiť aj iné krajiny a zaútočiť na západné ciele.

Tento komentár – ktorý Putin predniesol na zriedkavej tlačovej konferencii so zahraničnými tlačovými agentúrami – prišiel po tom, ako niekoľko západných krajín vrátane Spojených štátov dalo Ukrajine zelenú na údery na ciele v Rusku, čo Moskva označila za vážny omyl.

„Ak si niekto myslí, že je možné dodať takéto zbrane do vojnovej zóny, aby zaútočili na naše územie a spôsobili nám problémy, prečo by sme nemali právo dodať zbrane rovnakej triedy do regiónov sveta, kde dôjde k úderom na citlivé objekty týchto (západných) krajín,“ povedal Putin.

„To znamená, že reakcia môže byť asymetrická. Budeme o tom uvažovať,“ povedal Putin novinárom. Šéf Kremľa však odmietol názory, že Rusko plánuje zaútočiť na členov NATO, ako „hlúposti“. „Netreba v tom hľadať nijaké naše imperiálne ambície. Žiadne tam totiž nie sú,“ povedal ruský prezident.

Kritizoval Nemecko

Putin varoval, že dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu sú „veľmi negatívnym krokom“. Ruský líder osobitne skritizoval Nemecko, keď povedal, že keď sa prvé tanky dodané Nemeckom „objavili na ukrajinskej pôde, vyvolalo to v Rusku morálny a etický šok“.

S odkazom na nemecké orgány povedal: „Keď hovoria, že bude viac rakiet, ktoré budú zasahovať ciele na ruskom území, definitívne to zničí rusko-nemecké vzťahy.“ Putin zopakoval, že jeho krajina „nezačala vojnu proti Ukrajine“, a namiesto toho obvinil prozápadnú revolúciu v roku 2014.

„Každý si myslí, že Rusko začalo vojnu na Ukrajine. Chcel by som zdôrazniť, že nikto na Západe, v Európe, si nechce pamätať, ako sa táto tragédia začala,“ povedal Putin.

Putin odmietol uviesť počet ruských strát na bojisku počas viac ako dvojročného konfliktu – povedal len, že ukrajinské straty sú päťkrát vyššie. „Ak hovoríme o nenávratných stratách, pomer je jedna ku piatim,“ povedal ruský prezident.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR