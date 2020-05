19. máj 2020 ELA Zo Slovenska RADÍME: Ak nepošlem dieťa v júni do školy, prídem o dávku ošetrovné?

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka. Aký to bude mať dopad na dávku ošetrovné?

Zdroj: TASR

Od 1. júna sa síce otvoria brány základných škôl, ale nie pre všetkých. Účasť v nich bude dobrovoľná. Dochádzka teda nebude povinná a rodičia sa sami rozhodnú, či dieťa do školy pošlú.

Nie každý

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl. Otázka jaslí je ešte nejasná, ak sa to nestihne k rovnakému dátumu, bude to najneskôr do polovice júna.

Prednostne by sa mali do škôl prijímať deti rodičov v prvej línii a rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce.

Ako s ošetrovným?

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal v pondelok Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné. „Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni,“ poznamenal minister školstva. Deťom, ktorým bude umožnené navštevovať školy, bude sprístupnená opäť aj doprava vlakmi zadarmo.

Prídu o peniaze?

Bývalý štátny tajomník rezortu práce Jozef Mihál upozorňuje, že zákon s dobrovoľnou dochádzkou nepočíta. „Pokiaľ sa nezmení zákon, tak nárok na ošetrovné im zaniká v ten deň, kedy sa školy otvoria. To či ten rodič dieťa do školy dá alebo nedá je pri súčasnom nastavení zákona jedno. Pretože ošetrovné sa vypláca len rodičovi, ktorého dieťa nemôže chodiť do školy, pretože škola je zatvorená,“ uviedol Mihál pre TV Markíza.

Nárok na pandemické ošetrovné bez zmeny zákona ale potvrdil aj minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Podľa neho nebude potrebné meniť súčasné znenie zákona.

„Dospeli sme k takému právnemu názoru, že nebude potrebné meniť legislatívu,“ povedal. Rezort práce a sociálnych vecí sa podľa Krajniaka dohodol s ministerstvom školstva na tom, že školské zariadenia pošlú Sociálnej poisťovni zoznam žiakov, ktorí nastúpili do školy a zoznam žiakov, ktorí zostali doma. „Na základe toho bude môcť žiadať rodič o pandemické ošetrovné,“ povedal Krajniak.

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje rodičov, ktorí boli počas koronakrízy doma s deťmi či iným členom rodiny, že je potrebné príslušnej pobočke poslať čestné vyhlásenie za apríl tohto roka, ak požiadali o dávku pandemické ošetrovné (OČR).

V tomto tlačive, ktoré je dostupné na webovej stránke SP, je potrebné vyznačiť okrem iného príslušné dni, počas ktorých sa o dieťa či inú osobu z dôvodu pandémie rodičia starali.

„Až potom môže byť žiadosť o pandemickú OČR pobočkou SP ‚spárovaná‘ a vybavená. Bez čestného vyhlásenia, ktoré treba zaslať za daný mesiac vždy na konci mesiaca, totiž v zmysle zákona o sociálnom poistení nemôže byť táto pandemická dávka vyplatená,“ upozorňuje hovorca SP Peter Višváder.

Kritika rozhodnutia

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku združení v Klube 500 privítali plány na otvorenie škôl od začiatku júna, nesúhlasia však s faktom, že školská dochádzka bude dobrovoľná. Takýto prístup je nesystémový a vnesie nielen chaos do vzdelávania a hodnotenia žiakov, ale zaťaží aj sociálny systém a štátnu kasu, zdôraznil Klub 500.

„Žiaci v rámci jednej triedy nedostanú výučbu v jednotnej kvalite a prehlbovať sa bude aj rozdiel v získaných vedomostiach. Nehovoriac o dosahoch aj na sociálny systém, ak tisícky rodičov ostanú s deťmi doma a budú navyše poberať príspevok na opateru člena rodiny. Prečo by posielali deti do školy, keď dostanú 80 % príspevok a zostanú doma?,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Prvý stupeň základných škôl vrátane piateho ročníka navštevuje na Slovensku okolo 250-tisíc žiakov a v predškolskom veku je približne ďalších 60-tisíc detí.

Ak by sa do škôl vrátila len časť týchto detí, približne desiatky tisíc ľudí ostanú s dieťaťom doma. Podľa Klubu 500 je dôležité otvoriť školy a škôlky aj preto, aby sa rodičia mohli vrátiť do práce a zarábať.

„Za posledné mesiace sa z peňazí Sociálnej poisťovne vyplatili milióny eur či už v rámci príspevkov OČR alebo v rámci kompenzácie poklesu tržieb pre pandémiu COVID-19. Aby mohol sociálny systém fungovať, je potrebné nielen z neho čerpať, ale aj doň prispievať. A to bez fungujúcich firiem a pracujúcich ľudí nebude možné,“ dodal Gregor.