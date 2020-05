Dnes o 16:53 Zo Slovenska Veľký návrat detí do škôl a škôlok: Ktorí žiaci zasadnú v júni do lavíc?

Pri nástupe do školy a škôlky musí rodič predložiť vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky nákazy koronavírusom a nemá nariadenú karanténu.

Od 1. júna 2020 sa otvoria škôlky aj triedy na prvom stupni základných škôl. Starší žiaci zostanú doma. Informoval o tom premiér Igor Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii, kde predstavil 4. fázu uvoľňovania opatrení.

Nie každý

Dochádzka nebude povinná a rodičia sa sami rozhodnú, či dieťa do školy pošlú.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal minister školstva. Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Šéf rezortu školstva poznamenal, že zverejnený bude pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl.

Matovič poznamenal, že základné umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Bližšie podmienky, za akých sa bude konať vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch.

Prednostne by sa mali do škôl prijímať deti rodičov v prvej línii a rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce.

Prísne opatrenia

Otvárať sa budú môcť štátne, súkromné aj cirkevné školy, špeciálne materské a špeciálne základné školy do piateho ročníka, a to na maximálne deväť hodín denne.

V každej škole budú platiť prísne hygienické opatrenia. Priestory budovy sa budú pred príchodom detí dezinfikovať, deti si budú musieť umývať ruky pod dohľadom učiteliek a budú im merať teplotu. V skrinke budú musieť mať náhradné rúško.

„V škôlkach bude môcť byť v jednej skupine maximálne 15 detí, v základnej škole ich bude maximálne 20,“ oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že väčšina aktivít sa bude odohrávať vonku, ak to počasie dovolí.

V budove škôlky škôlkári nebudú musieť nosiť rúška. Školáci ho nebudú musieť mať v prípade, ak budú s učiteľom vo svojej skupine. Obnoviť sa budú môcť aj školské družiny. Čo sa týka detských jasiel, Gröhling povedal, že ich otvorenie by sa mohlo taktiež stihnúť od 1. júna, ak nie, možno to bude o týždeň neskôr.

