13. jún 2020 Magazín Lifestyle Radíme: Prerezávajú sa vašim deťom zúbky? Vieme, čo im pomôže

S prerezávaním mliečnych zubov je typicky spojený plač a podráždenosť spôsobené bolesťou.

Bábätká môžu mať bolestivé, opuchnuté a niekedy zdurené ďasná, sklon dávať si do úst prsty alebo rôzne predmety a môžu výdatnejšie sliniť. Vyskytujú sa aj strata chuti do jedla, nepokojný spánok či problémy so zaspávaním. Pomôcť môže tekutá strava aj odvádzanie pozornosti. Informuje o tom detská lekárka Andrea Žemberová.

Prvé zuby sa u dieťaťa zväčša začínajú objavovať vo štvrtom až šiestom mesiaci života. Niekedy sa však stáva, že aj ročné dieťa má stále bezzubý úsmev.

„Najčastejšie rast zubov sprevádza zvýšené slinenie, plačlivosť, hryzenie všetkého, čo deťom príde do cesty, prípadne vlastných prstov, niekedy nechutenstvo a zhoršený spánok. Ak má dieťa horúčku, nádchu alebo riedke stolice, ide už o prejav infekcie, ktorú si zanieslo do úst neustálym vkladaním hračiek, predmetov z okolia alebo vlastných prstov,“ hovorí Žemberová.

Ak tieto príznaky trvajú dlhšie ako tri dni alebo sú intenzívne, odporúča kontaktovať pediatra.

Čo je vhodné a čo nie?

Tolerancia bolesti u detí je podľa lekárky rôzna. Ak sa cítia dobre, nie je potrebné tento proces vôbec riešiť.

„Ak je dieťa ubolené a plačlivé, môžeme mu pomôcť masážou ďasien čistým prstom, prípadne ponúknuť hryzadlo, ktoré je bezpečné tvarovo, aj použitým materiálom a dá sa hygienicky udržiavať,“ tvrdí.

Nie je vhodné podávanie teplej stravy ani ovocných štiav, ktoré by mohli boľavé miesto ešte viac podráždiť. Vhodné je upraviť stravu na tekutú, ktorá sa dá v prípade potreby podávať aj slamkou. Dôležitý je tiež dostatočný príjem tekutín a pomáha odviesť pozornosť dieťaťa rôznymi atraktívnymi činnosťami.

„Existujú rôzne gély na znecitlivenie, ale treba si dávať pozor na ich zloženie, pretože všetko, čo dieťaťu dáte do úst, sa vstrebe do krvi o to viac, ak sú ďasná opuchnuté a prekrvené,“ upozorňuje. Preto je podľa nej potrebné vyhnúť sa najmä gélom obsahujúcim benzokaín, ktorý môže poškodiť hemoglobín, teda krvné farbivo prenášajúce kyslík.

Pozor na gély!

Gély utlmia bolesť, ďasno mierne znecitlivia a dieťaťu sa uľaví. Niektoré však obsahujú aj chemickú zlúčeninu lidokaín, ktorý síce prináša úľavu od bolesti, ale treba si uvedomiť, že lidokaín je anestetikum, ktoré sa používa aj v nemocniciach pri liečbe veľkých zdravotných ťažkostí, a na detský organizmus môže mať aj negatívne účinky.

Varuje pred potláčaním bolesti dieťaťa aj inými liekmi. Na posilnenie imunity je však vhodné mu v čase prerezávania zubov podávať vitamíny C, B a D, prípadne probiotiká. Riziko rôznych infekcií je totiž v tomto období prirodzene vysoké, pretože deti si dávajú do úst všetko, čo nájdu.

„Preto by malo byť samozrejmosťou aj dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení, prispôsobených veku, povahe a temperamentu dieťaťa,“ uviedla lekárka.

Mliečne zuby sú menšie ako trvalé, majú kratšie a tenšie korene a menej odolnú sklovinu. V porovnaní s trvalejšími zubami majú aj svetlejšiu farbu. Korene mliečnych zubov sa vekom skracujú a celý tento proces sa končí uvoľnením korunky mliečneho zuba s úplne spotrebovaným koreňom zo zubného lôžka. Mliečne jednotky za trvalé sa vymieňajú okolo šiestich rokov veku dieťaťa.

Zdroj: TASR