Radosť v rodine političky a hokejistu: Poslankyňa priviedla na svet dcérku! FOTO

View this post on Instagram

Celý život žijem v mieri. Bez vojny. Bez strachu o bezpečie seba a blízkych. Žijem v samostatnej a demokratickej krajine. Uprostred rozvinutej Európy. Ďakujem všetkým odvážnym ľuďom, ktorí sa pre pokojné životy svojich potomkov, pre Slovensko, pre lepšie zajtrajšky, nebáli riskovať život a postaviť sa presile. Majme aj my dosť odvahy a rozumu, pripraviť tú najlepšiu možnú budúcnosť pre ďalšie generácie. 🕊#dakujeme #nezabudneme #SNP #nesebecky #ľudsky #spoločne