Radovan sa takmer ZABIL pri oberaní čerešní: Spadol a tyč mu PREPICHLA obe pľúca!

Lekári z Fakultnej nemocnice Olomouc sa zhodujú, že s takýmto prípadom sa ešte nikdy nestretli. 59-ročný Radovan Kučera koncom mája trhal čerešne u svojho kamaráta na záhrade.

Osudové oberanie čerešní

„Vyliezol som, zavesil som si košík na posledný stupienok, a keď som mal košík plný z troch štvrtín, hovoril som si, že to stačí. Chytil som sa rebríka, aby som z háčika zložil košík a chcel som zliezť dole. A v ten moment sa rebrík šmykol alebo vyvrátil a ja som letel dole,“ cituje Radovanove slová nemocnica.

Hruďou spadol priamo na kovovú tyč, ktorá podopierala malý strom.

Tyč prechádza skrz, preráža mu obe pľúca a len zázrakom o centimetre míňa srdce, aortu a ďalšie životne dôležité orgány.

„Pravým bokom som ležal na zemi, nohy natiahnuté za sebou, jednu ešte zaklesnutú v rebríku. Kamarát so synom pribehli a hneď volali záchranku a hasičov. Ja som si tú tyčku chcel sám vytiahnuť, ale kamarát ma našťastie odradil,“ spomína.

Hasiči museli tyč skrátiť

Pozbieral všetky sily a až do príchodu záchranárov ležal v nezmenenej polohe. Keď na miesto prišli hasiči, bol už v opatere záchranárov. „Kovová tyč, ktorá mu prerazila hrudník, bola príliš dlhá, aby bolo možné ho prepraviť do nemocnice. Museli sme teda strihať. Lenže ako, aby to bolo čo najšetrnejšie a mužovi to nespôsobilo ďalšie muky?,“ píšu hasiči na sociálnej sieti. Použili pedálový rezač s ručnou hydraulickou pumpou a tyč skrátili.

Zdroj: Dnes24.sk